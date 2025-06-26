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В Россию привезли любимый 160-сильный немецкий хэтчбек: известна цена

В РФ начались продажи Volkswagen Golf 2025 г. в. стоимостью от 3,7 млн рублей

В России дилеры снова начали продавать хэтчбеки Volkswagen Golf восьмого поколения по цене от 3 700 000 рублей с учетом всех скидок и спецпредложений. Столько автомобиль стоит в одном из салонов на севере Москвы. Автосалоны на западе и юге продают похожие авто за 4,2 млн рублей.

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Все предлагаемые хэтчбеки имеют идентичную комплектацию 300 TSI R-Line, включающую спортивный обвес, климат-контроль, 17-дюймовые литые колесные диски, панорамный люк на крыше, тканевые анатомические сиденья и большой сенсорный монитор мультимедиа. VIN-коды, начинающиеся с индекса LFV, указывают на то, что все представленные авто произведены для рынка КНР.

Все эти Volkswagen Golf оснащены турбомотором серии EA211 объемом 1,5 литра и мощностью 160 л. с., роботом. Привод только передний.

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Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную Волгу в редкой комплектации почти без пробега выставили на продажу.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 17
26.06.2025 
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Golf (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Отличная машина, вопросов нет
Недостатки:
нет
Комментарий:
Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.
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