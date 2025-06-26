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Новые ограничения движения ожидаются в Петербурге

Движение автотранспорта ограничат в трех районах Петербурга с 27 июня

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения с 27 июня.

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В Курортном районе

С 27 июня по 25 августа в связи с производством работ по реконструкции тепловой сети закрывается движение транспорта по 2-му местному проезду вдоль Приморского шоссе в городе Сестрорецк у дома 293 литера А по Приморскому шоссе.

Объезд: 1-й местный проезд вдоль Приморского шоссе, 3-я Поперечная улица, Гагаринская улица, 2-й местный проезд вдоль Приморского шоссе.

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В Московском районе

С 27 июня по 30 сентября в связи с производством работ по размещению временных ограждений ограничивается движение транспорта по Витебскому проспекту от Заставской улицы до Парковой улицы, по Воздухоплавательной улице от Парковой улицы до Лиговского проспекта, по Лиговскому проспекту у пересечения с Воздухоплавательной улицей.

В Приморском районе

В связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия с 27 июня по 25 июля ограничивается движение транспорта по улице Савушкина от Планерной улицы до набережной Черной речки, включая перекрестки.

С 27 по 29 июня ограничивается движение транспорта по улице Савушкина от Шишмарёвского переулка до Липовой аллеи, с закрытием движения по улице Савушкина в направлении от Шишмарёвского переулка к Липовой аллее, за исключением городского пассажирского транспорта.

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Объезд: Приморский проспект, Липовая аллея, Школьная улица, улица Академика Шиманского, Дибуновская улица, Шишмарёвский переулок, улица Оскаленко, улица Савушкина, набережная Чёрной речки, улица Академика Крылова, Стародеревенская улица, Горохов переулок.

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную Волгу в редкой комплектации почти без пробега выставили на продажу.

Источник: ГАТИ Санкт-Петербурга

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Ушакова Ирина
Фото:Станислав Красильников/ТАСС
Количество просмотров 12
26.06.2025 
Фото:Станислав Красильников/ТАСС
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