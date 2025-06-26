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На Кубани изобличили крупную группу мошенников в сфере автострахования

Группу мошенников на автостраховках разоблачили на юге России

Участники крупной преступной группы, специализирующейся на мошенничестве в сфере автострахования и долго работавшей на территории Кубани и Крыма, были задержаны, сообщает страховая компания «Гелиос».

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Уточняется, что преступники имели крупного цессионария. Всего в группу входило не менее 25 постоянных участников, а также много разовых исполнителей.

Служба безопасности компании в течение года помогала правоохранителям в разработке группировки. Всего она передала им данные не менее чем о 30 эпизодах преступной деятельности.

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Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную Волгу в редкой комплектации почти без пробега выставили на продажу.

Источник: «Коммерсант»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 54
26.06.2025 
Фото:Depositphotos
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