На Кубани изобличили крупную группу мошенников в сфере автострахования

Группу мошенников на автостраховках разоблачили на юге России

Участники крупной преступной группы, специализирующейся на мошенничестве в сфере автострахования и долго работавшей на территории Кубани и Крыма, были задержаны, сообщает страховая компания «Гелиос».

Уточняется, что преступники имели крупного цессионария. Всего в группу входило не менее 25 постоянных участников, а также много разовых исполнителей.

Служба безопасности компании в течение года помогала правоохранителям в разработке группировки. Всего она передала им данные не менее чем о 30 эпизодах преступной деятельности.

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Источник: «Коммерсант»