На Кубани изобличили крупную группу мошенников в сфере автострахования
Группу мошенников на автостраховках разоблачили на юге России
Участники крупной преступной группы, специализирующейся на мошенничестве в сфере автострахования и долго работавшей на территории Кубани и Крыма, были задержаны, сообщает страховая компания «Гелиос».
Уточняется, что преступники имели крупного цессионария. Всего в группу входило не менее 25 постоянных участников, а также много разовых исполнителей.
Служба безопасности компании в течение года помогала правоохранителям в разработке группировки. Всего она передала им данные не менее чем о 30 эпизодах преступной деятельности.
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Источник: «Коммерсант»
Фото:Depositphotos
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26.06.2025
Фото:Depositphotos
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