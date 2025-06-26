Корейский бренд нашел способ вернуться в Россию в обход санкций

Компания Hyundai создала схему по обходу санкций для возврата в РФ

Компания Hyundai придумала схему поставки компонентов для сборки автомобилей в России, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, корейский автопроизводитель будет поставлять сборочные компоненты китайской «дочке», та будет отправлять их в Казахстан, а уже оттуда они попадут в РФ.

Hyundai решил использовать свою китайскую дочернюю компанию в качестве перевалочной базы для поставки сборочных компонентов в Россию, рассказал инсайдер.

До 2022 года компания Hyundai собирала модели Hyundai и Kia на собственном заводе в Санкт-Петербурге, на котором сейчас российский холдинг «АГР» производит машины под маркой Solaris. Это кроссоверы Solaris HC, седаны HS и KRS, а также хэтчбеки KRX.

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Источник: «Газета.Ru»