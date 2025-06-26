Корейский бренд нашел способ вернуться в Россию в обход санкций
Компания Hyundai придумала схему поставки компонентов для сборки автомобилей в России, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на осведомленный источник.
По его словам, корейский автопроизводитель будет поставлять сборочные компоненты китайской «дочке», та будет отправлять их в Казахстан, а уже оттуда они попадут в РФ.
Hyundai решил использовать свою китайскую дочернюю компанию в качестве перевалочной базы для поставки сборочных компонентов в Россию, рассказал инсайдер.
До 2022 года компания Hyundai собирала модели Hyundai и Kia на собственном заводе в Санкт-Петербурге, на котором сейчас российский холдинг «АГР» производит машины под маркой Solaris. Это кроссоверы Solaris HC, седаны HS и KRS, а также хэтчбеки KRX.
Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную Волгу в редкой комплектации почти без пробега выставили на продажу.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: «Газета.Ru»