Какой автомобиль станет лучшим? Какой станет первым? Список из 35 претендентов
Тридцать пять моделей от 27 автопроизводителей вышли в список претендентов на звание «Автомобиль года 2026». Церемония награждения состоится в январе 2026 года, а сами победители придут на смену дуэту Renault 5 и Alpine A290, победившему в 2025 году.
Среди участников не только европейские марки (Audi, Citroën, DS, Renault и другие), но и представители Китая: суббренд Geely Zeekr, а также BYD, Leapmotor и британский MG, ныне принадлежащий китайской SAIC.
К концу октября 2025 года из этого длинного списка жюри, состоящее примерно из 60 европейских журналистов, выберет семерку официальных финалистов. Чтобы побороться за престижный титул, каждая модель должна быть протестирована как минимум половиной членов жюри до конца декабря 2025 года и стать доступной для заказа покупателям к началу 2026 года.
Список из 35 претендентов, вероятно, будет пополняться. Например, ожидается, что новый Mercedes GLC, дебютирующий на автосалоне в Мюнхене в сентябре 2025 года, может быть добавлен в последний момент.
Европейский «Автомобиль года 2026», участники:
- Audi A6
- Audi A6 e-tron
- Audi Q5
- BMW iX3
- BYD Atto 2
- BYD Dolphin Surf
- BYD Sealion 7
- Citroën C3 Aircross
- Citroën C5 Aircross
- Dacia Bigster
- DS № 8
- Fiat Grande Panda
- Hyundai Ioniq 9
- Jeep Compass
- Kia EV4
- Lancia Ypsilon
- Leapmotor C10
- Mazda 6e
- Mercedes CLA
- Mercedes GLC EQ
- MG EHS
- MG S5
- Mini Aceman
- Mitsubishi Outlander
- Nissan Leaf
- Opel Frontera
- Renault 4
- Skoda Elroq
- Smart # 5
- Suzuki e Vitara
- Toyota C-HR+
- Toyota Urban Cruiser
- Volkswagen T-Roc
- Volvo ES90
- Zeekr 7X
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Источник: largus.fr