Какой автомобиль станет лучшим? Какой станет первым? Список из 35 претендентов

35 моделей соревнуются за престижную автонаграду: Автомобиль года 2026

Тридцать пять моделей от 27 автопроизводителей вышли в список претендентов на звание «Автомобиль года 2026». Церемония награждения состоится в январе 2026 года, а сами победители придут на смену дуэту Renault 5 и Alpine A290, победившему в 2025 году.

Среди участников не только европейские марки (Audi, Citroën, DS, Renault и другие), но и представители Китая: суббренд Geely Zeekr, а также BYD, Leapmotor и британский MG, ныне принадлежащий китайской SAIC.

К концу октября 2025 года из этого длинного списка жюри, состоящее примерно из 60 европейских журналистов, выберет семерку официальных финалистов. Чтобы побороться за престижный титул, каждая модель должна быть протестирована как минимум половиной членов жюри до конца декабря 2025 года и стать доступной для заказа покупателям к началу 2026 года.

Список из 35 претендентов, вероятно, будет пополняться. Например, ожидается, что новый Mercedes GLC, дебютирующий на автосалоне в Мюнхене в сентябре 2025 года, может быть добавлен в последний момент.

Европейский «Автомобиль года 2026», участники:

Audi A6

Audi A6 e-tron

Audi Q5

BMW iX3

BYD Atto 2

BYD Dolphin Surf

BYD Sealion 7

Citroën C3 Aircross

Citroën C5 Aircross

Dacia Bigster

DS № 8

Fiat Grande Panda

Hyundai Ioniq 9

Jeep Compass

Kia EV4

Lancia Ypsilon

Leapmotor C10

Mazda 6e

Mercedes CLA

Mercedes GLC EQ

MG EHS

MG S5

Mini Aceman

Mitsubishi Outlander

Nissan Leaf

Opel Frontera

Renault 4

Skoda Elroq

Smart # 5

Suzuki e Vitara

Toyota C-HR+

Toyota Urban Cruiser

Volkswagen T-Roc

Volvo ES90

Zeekr 7X

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Источник: largus.fr