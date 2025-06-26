Надежный бренд, 150 л. с.: хорошо знакомый автомобиль снова продают в РФ

В РФ в продаже появились новые лифтбеки Skoda Octavia по цене от 2,5 млн рублей

Хорошо знакомую россиянам Skoda Octavia теперь поставляют в РФ в новой версии Octavia Pro из КНР. Этот автомобиль создан по образу «заряженной» Octavia RS. Он стоит сейчас от 2 490 000 рублей.

Самые дешевые Skoda Octavia Pro сейчас продаются в Москве под заказ. За 2 520 000 рублей такой автомобиль можно купить в российской столице из наличия.

У машины из наличия оснащение попроще. У нее классический механический ручник, упрощенный руль, обычный кондиционер вместо климат-контроля и аналоговая приборка. У автомобиля на заказ будет цифровая приборная панель, климат-контроль, электронный стояночный тормоз.

Skoda Octavia

За 2 530 000 рублей новую Octavia Pro продают в Тюмени, а в Набережных Челнах и Кемерово она доступна для заказа за 2 550 000 и 2 600 000 рублей соответственно.

Под капотом всех Skoda Octavia Pro 150-сильный бензиновый турбомотор TSI объемом 1,4 литра, 7-ступенчатый робот DSG. Привод передний. Объем багажника у автомобиля варьируется от 528 до 1482 литров в зависимости от конфигурации задних сидений.

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную Волгу в редкой комплектации почти без пробега выставили на продажу.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Автоновости дня»