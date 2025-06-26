Надежный бренд, 150 л. с.: хорошо знакомый автомобиль снова продают в РФ

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В РФ в продаже появились новые лифтбеки Skoda Octavia по цене от 2,5 млн рублей

Хорошо знакомую россиянам Skoda Octavia теперь поставляют в РФ в новой версии Octavia Pro из КНР. Этот автомобиль создан по образу «заряженной» Octavia RS. Он стоит сейчас от 2 490 000 рублей.

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Самые дешевые Skoda Octavia Pro сейчас продаются в Москве под заказ. За 2 520 000 рублей такой автомобиль можно купить в российской столице из наличия.

У машины из наличия оснащение попроще. У нее классический механический ручник, упрощенный руль, обычный кондиционер вместо климат-контроля и аналоговая приборка. У автомобиля на заказ будет цифровая приборная панель, климат-контроль, электронный стояночный тормоз.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

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ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

За 2 530 000 рублей новую Octavia Pro продают в Тюмени, а в Набережных Челнах и Кемерово она доступна для заказа за 2 550 000 и 2 600 000 рублей соответственно.

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Под капотом всех Skoda Octavia Pro 150-сильный бензиновый турбомотор TSI объемом 1,4 литра, 7-ступенчатый робот DSG. Привод передний. Объем багажника у автомобиля варьируется от 528 до 1482 литров в зависимости от конфигурации задних сидений.

Ранее «За рулем» сообщал, что уникальную Волгу в редкой комплектации почти без пробега выставили на продажу.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 34
26.06.2025 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+10