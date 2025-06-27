Знакомый бюджетный японский кроссовер снова можно купить в России

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В РФ в продаже появились кроссоверы Nissan Qashqai по цене от 2,75 млн рублей

В России продолжают продавать Nissan Qashqai в «старом» кузове второго поколения, ранее выпускавшийся на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Сейчас цены на него начинаются от 2,75 млн рублей.

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За столько автомобиль в комплектации Comfort Edition продает мультибрендовый автосалон из Белгорода. Экземпляр уже растаможен, уплачен утильсбор, есть ЭПТС, СБКТС и полный комплект документов для регистрации в ГИБДД.

У этого авто есть датчики света и дождя, обогревы зеркал, заднего стекла и передних сидений, панорамная крыша, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль и адаптивный круиз-контроль.

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Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

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За 2 950 000 рублей аналогичный кроссовер продает столичный дилер, в Хабаровске за такой автомобиль просят 3 149 000 рублей, а в Воронеже и Симферополе Nissan Qashqai стоит от 3 160 000 и 3 170 000 рублей соответственно.

У официального дилера Nissan в Воронеже есть целая партия таких машин. Кроссоверы с передним приводом стоят от 3 360 000 рублей, а с полным – от 3 760 000 рублей.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 7
27.06.2025 
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
Недостатки:
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Комментарий:
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.
+11