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АВТОВАЗ представил Ниву мощностью 280 л.с.

В ралли-марафоне «Шелковый путь» примет участие 280-сильная Niva Sport Turbo

АВТОВАЗ показал спортивный автомобиль Lada Niva Sport Turbo, подготовленный для участия в международном ралли-марафоне «Шелковый путь».

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В отличие от прошлых лет, когда завод выставлял на это соревнование Ниву, соответствующую техрегламенту зачета Т2, машина этого года создана под требования более свободного зачета «Рейд Спорт». Это превратило почти серийный внедорожник в гоночный прототип, сохранивший с Нивой довольно отдаленное родство. Одно из главных отличий, бросающихся в глаза – увеличенная до 2550 мм колесная база и расширенная до 1680 мм колея.

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Отметим, что подобное решение применялось заводом еще в 1990-е, на рейдовых Нивах, подготовленных для «Дакара». Но по подвеске тут все даже серьезнее, чем на тех машинах: она независимая на обеих осях с двойными амортизаторами. Клиренс Lada Niva Sport Turbo составляет 350 мм.

Тормозная система – с четырьмя поршнями и дисками диаметром 302 мм, поворотные кулаки выполнены из кованого алюминия. Также в наличии – каркас безопасности, усиленный топливный бак, гоночные сиденья-ковши, профессиональная навигация.

Под капотом – 1.6 турбо с отдачей 280 л.с. и 340 Нм, созданный на базе движка кольцевого болида Vesta 1.6T, выступающего в классе «Супер-Продакшн». Коробка передач – 6-ступенчатая секвентальная с блокируемым межосевым дифференциалом... Из внешних нюансов – не только растянутый силуэт, высокий клиренс, зубастая резина и расширители арок, но и цвет: это фирменный вазовский оранжевый, а не желтый, свойственный титульному спонсору заводской команды.

Разница – наглядно: слева рейдовая Niva Sport Turbo, справа серийная Niva Sport
Разница – наглядно: слева рейдовая Niva Sport Turbo, справа серийная Niva Sport

Дело в том, что команда «Шелкового пути» именуется Lada Sport «Авто Финанс» – именно совместно со своим партнером по кредитным программам АВТОВАЗ заявляет в гонки новую Ниву. Но сути дела это не меняет: техника разрабатывалась в ООО «Лада Спорт» с учетом опыта парней, которые уже побеждали на этапах «Шелкового пути». Это экипажи Дмитрий Воронов / Кирилл Еникеев, прошлогодние триумфаторы класса «Open», и Михаил Митяев / Егор Охотников, оставшиеся в 2024-м в шаге от подиума класса «T2».

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Кстати, экипажи в этом году остались неизменными (и это, безусловно, плюс), а вот техника – поменялась кардинально. И да, таких машин, как на фото, в соревнованиях будет сразу две. Марафон «Шелковый путь» пройдет с 12 по 22 июля 2025 года по маршруту Иркутск — Горно-Алтайск, включающему более 5000 км сложнейших испытаний. Ребята на Нивах уже отправляются на старт гонки – пожелаем им удачи!

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Источник: АВТОВАЗ, Влад Незванкин

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 12
27.06.2025 
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+77