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В Россию вернулся просторный и экономичный европейский лифтбек: сколько он стоит?

Продажи лифтбеков Skoda Octavia Pro возобновлены в РФ по цене от 2,49 млн рублей

Skoda Octavia, ранее считавшаяся одним из лучших вариантов в своем сегменте в России, теперь доступна благодаря параллельному импорту из Китая под именем Skoda Octavia Pro.

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Цены на эту модель стартуют от 2 490 000 рублей на одном из классифайдов. Самые выгодные предложения отмечены в Москве, где лифтбек можно заказать за указанную сумму, тогда как за 2 520 000 рублей предлагается экземпляр из наличия.

Машина, доступная из наличия, имеет простую комплектацию: механический ручной тормоз, обычный кондиционер вместо климат-контроля и аналоговая приборная панель. В то время как заказной автомобиль может похвастаться цифровой панелью, климат-контролем и электронным стояночным тормозом.

Skoda Octavia Pro
Skoda Octavia Pro
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В других городах России цены на новую Octavia Pro варьируются: в Тюмени она стоит 2 530 000, в Набережных Челнах и Кемерово – 2 550 000 и 2 600 000 рублей соответственно. В общем, предлагается около ста автомобилей различных комплектаций, которые можно найти в Перми, Липецке, Казани и других городах.

Интерьер Skoda Octavia Pro
Интерьер Skoda Octavia Pro

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Все версии Skoda Octavia Pro оснащены 150-сильным бензиновым турбомотором TSI объемом 1,4 литра и семиступенчатой коробкой DSG, привод – передний. Вместимость багажника варьируется от 528 до 1482 литров в зависимости от конфигурации задних сидений.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Skoda
Количество просмотров 10
28.06.2025 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+10