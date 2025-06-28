В Россию вернулся просторный и экономичный европейский лифтбек: сколько он стоит?

Продажи лифтбеков Skoda Octavia Pro возобновлены в РФ по цене от 2,49 млн рублей

Skoda Octavia, ранее считавшаяся одним из лучших вариантов в своем сегменте в России, теперь доступна благодаря параллельному импорту из Китая под именем Skoda Octavia Pro.

Цены на эту модель стартуют от 2 490 000 рублей на одном из классифайдов. Самые выгодные предложения отмечены в Москве, где лифтбек можно заказать за указанную сумму, тогда как за 2 520 000 рублей предлагается экземпляр из наличия.

Машина, доступная из наличия, имеет простую комплектацию: механический ручной тормоз, обычный кондиционер вместо климат-контроля и аналоговая приборная панель. В то время как заказной автомобиль может похвастаться цифровой панелью, климат-контролем и электронным стояночным тормозом.

Skoda Octavia Pro

В других городах России цены на новую Octavia Pro варьируются: в Тюмени она стоит 2 530 000, в Набережных Челнах и Кемерово – 2 550 000 и 2 600 000 рублей соответственно. В общем, предлагается около ста автомобилей различных комплектаций, которые можно найти в Перми, Липецке, Казани и других городах.

Интерьер Skoda Octavia Pro

Все версии Skoda Octavia Pro оснащены 150-сильным бензиновым турбомотором TSI объемом 1,4 литра и семиступенчатой коробкой DSG, привод – передний. Вместимость багажника варьируется от 528 до 1482 литров в зависимости от конфигурации задних сидений.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Автоновости дня