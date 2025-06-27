В Калуге начинают полноценное производство кроссоверов — подробности!

Первые автомобили бренда Tenet сойдут с конвейера в Калуге уже в ближайшие дни

Калужский завод «АГР», принадлежащий AGR Automotive Group и ранее являвшийся заводом Volkswagen, начнет производство кроссоверов Tenet уже в ближайшие дни.

Об этом на Всероссийской ярмарке трудоустройства рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он пояснил, что в самое ближайшее время пройдет презентация первой модели и начнется ее производство. Как ранее сообщал «За рулем», сейчас предприятие переходит от крупноузловой сборки к производству полного цикла, включающего сварку и окраску кузовов.

Сами по себе машины секретом уже не являются. В линейку Tenet войдут несколько моделей от вполне понятного восточного партнера.

Первым будет запущен кроссовер С-класса (на фото), также предполагаются среднеразмерные кроссоверы D-класса и компактные «паркетники» B-класса. Планы по их производству серьезные: за 2025 год завод «АГР» должен собрать 110 тысяч машин (учитывая уже собранные крупноузловым методом) – это большая часть всего объема, который запланирован для всех автозаводов Калужской области. Напомним, там также располагаются бывшие «ПСМА Рус» и Volvo Trucks.

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Источник: ТАСС