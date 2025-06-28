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Откуда в Россию ввезли больше автомобилей: из СНГ или Китая?

Сергей Целиков: за 3,5 года в РФ ввезли более 300 тыс. новых автомобилей из СНГ

За последние три с половиной года из стран бывшего СССР в Россию поступило более 300 тысяч новых легковых автомобилей.

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Наибольшие объемы импорта пришлись на 2023 (126,6 тыс. шт.) и 2024 (124,3 тыс. шт.) года, как сообщил в Telegram-канале аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По информации эксперта, за первые пять месяцев 2025 года в Россию было завезено менее 19 тысяч автомобилей, что на 74% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Лидером по числу поставок стал Кыргызстан, откуда с января 2022 года по май 2025 года было ввезено 137 тысяч автомобилей, среди которых преобладают модели Geely (25,5%), Toyota (12,1%) и Lixiang (9,9%).

Казахстан стал вторым по объему импорта, предоставив 99,3 тысячи автомобилей, среди которых выделяются Hyundai (29,2%), Kia (27,3%) и Toyota (10,4%).

На третьем месте находится Беларусь с показателем 54,8 тысяч легковушек, среди которых наиболее популярны BMW (22,8%), Mercedes-Benz (13,1%) и Toyota (9,5%).

Армения занимает четвертое место с 14,9 тысяч автомобилей (в основном Toyota, Mazda и Volkswagen), а Грузия — пятое, откуда было ввезено 4,45 тысяч легковушек, большей частью Toyota, Lexus и BMW.

Последним в списке стал Азербайджан, с объемом поставок в 1,36 тысячи автомобилей, в основном Chevrolet, Lexus и Toyota.

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Таким образом, за три с половиной года из бывших советских республик в Россию привезли 311,8 тысяч новых автомобилей, в то время как импорт автомобилей из Китая за тот же период составил почти 1,5 миллиона машин, что почти в пять раз больше.

Источник: Сергей Целиков - Автостат

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 22
28.06.2025 
Фото:Depositphotos
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