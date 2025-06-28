Популярный хэтчбек Volkswagen вернулся на российский рынок с удивительной ценой
На российском рынке снова доступны хэтчбеки Volkswagen Golf восьмого поколения.
Однако цены на эти автомобили довольно высоки: минимальная стоимость составляет 3 700 000 рублей с учетом всех акций и скидок. Один из дилеров на севере столицы предлагает именно такую цену, в то время как на западе и юге Москвы аналогичные модели стоят уже 4,2 млн рублей.
Все представленные Golf имеют одинаковую комплектацию 300 TSI R-Line, которая включает в себя спортивный обвес, климат-контроль, 17-дюймовые литые диски, панорамную крышу, анатомические сиденья и крупный сенсорный монитор мультимедийной системы.
По данным VIN-кодов, все автомобили предназначены для китайского рынка.
Автомобили оснащены 1,5-литровым турбомотором серии EA211 мощностью 160 л.с., работающим в паре с роботизированной коробкой передач. Привод у данных моделей - передний.
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Источник: Российская газета