Популярный хэтчбек Volkswagen вернулся на российский рынок с удивительной ценой

В России начали продавать Volkswagen Golf 8 поколения по цене от 3,7 млн рублей

На российском рынке снова доступны хэтчбеки Volkswagen Golf восьмого поколения.

Volkswagen Golf

Однако цены на эти автомобили довольно высоки: минимальная стоимость составляет 3 700 000 рублей с учетом всех акций и скидок. Один из дилеров на севере столицы предлагает именно такую цену, в то время как на западе и юге Москвы аналогичные модели стоят уже 4,2 млн рублей.

Все представленные Golf имеют одинаковую комплектацию 300 TSI R-Line, которая включает в себя спортивный обвес, климат-контроль, 17-дюймовые литые диски, панорамную крышу, анатомические сиденья и крупный сенсорный монитор мультимедийной системы.

Интерьер Volkswagen Golf

По данным VIN-кодов, все автомобили предназначены для китайского рынка.

Автомобили оснащены 1,5-литровым турбомотором серии EA211 мощностью 160 л.с., работающим в паре с роботизированной коробкой передач. Привод у данных моделей - передний.

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Источник: Российская газета