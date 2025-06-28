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Популярный хэтчбек Volkswagen вернулся на российский рынок с удивительной ценой

В России начали продавать Volkswagen Golf 8 поколения по цене от 3,7 млн рублей

На российском рынке снова доступны хэтчбеки Volkswagen Golf восьмого поколения.

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

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Однако цены на эти автомобили довольно высоки: минимальная стоимость составляет 3 700 000 рублей с учетом всех акций и скидок. Один из дилеров на севере столицы предлагает именно такую цену, в то время как на западе и юге Москвы аналогичные модели стоят уже 4,2 млн рублей.

Все представленные Golf имеют одинаковую комплектацию 300 TSI R-Line, которая включает в себя спортивный обвес, климат-контроль, 17-дюймовые литые диски, панорамную крышу, анатомические сиденья и крупный сенсорный монитор мультимедийной системы.

Интерьер Volkswagen Golf
Интерьер Volkswagen Golf
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По данным VIN-кодов, все автомобили предназначены для китайского рынка.

Автомобили оснащены 1,5-литровым турбомотором серии EA211 мощностью 160 л.с., работающим в паре с роботизированной коробкой передач. Привод у данных моделей - передний.

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 36
28.06.2025 
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Golf (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Отличная машина, вопросов нет
Недостатки:
нет
Комментарий:
Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.
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