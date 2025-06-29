Редкий Mercedes в музейном состоянии выставили на продажу

В Москве продают 28-летний Mercedes E-Class W210 почти без пробега за ₽6,9 млн

В Москве собственник выставил на продажу Mercedes W210 E320 1997 года выпуска с пробегом 9188 км. Стоит такая «капсула времени» 6 880 000 рублей.

Уточняется, что после покупки у официального дилера «Логоваз» автомобиль практически постоянно находился в теплом подземном гараже в центре Москвы, а в салоне до сих пор сохранился запах новой машины.

Седан оснащен V-образным 6-цилиндровым двигателем M112 объемом 3,2 литра и мощностью 220 л. с., 5-ступенчатой АКП, привод задний.

Mercedes E-Class W210

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ придумал название для новой модели.

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Источник: «Авито Авто»