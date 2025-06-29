Редкий Mercedes в музейном состоянии выставили на продажу
В Москве продают 28-летний Mercedes E-Class W210 почти без пробега за ₽6,9 млн
В Москве собственник выставил на продажу Mercedes W210 E320 1997 года выпуска с пробегом 9188 км. Стоит такая «капсула времени» 6 880 000 рублей.
Уточняется, что после покупки у официального дилера «Логоваз» автомобиль практически постоянно находился в теплом подземном гараже в центре Москвы, а в салоне до сих пор сохранился запах новой машины.
Седан оснащен V-образным 6-цилиндровым двигателем M112 объемом 3,2 литра и мощностью 220 л. с., 5-ступенчатой АКП, привод задний.
Mercedes E-Class W210
Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ придумал название для новой модели.
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Источник: «Авито Авто»
Фото:Авито
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29.06.2025
Фото:Авито
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Отзывы о Mercedes-Benz E-класса (2)
— Хороший автомобиль, советую брать.
Mercedes-Benz E-класса 2015/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Одно слово - Мерседес! Роскошный, комфортный, качественный. Экономичный - V6 3,5 литра битурбо 330 лс и всего 11 л/100 км. При 5 секундах до 100. Всякие говнюки, на гольфах GTI, ожидают, что дедушка на своем 2х литровом дизеле будет коптить небо, а не тут то было! Моргают потом дальним вслед.
Недостатки:
Не найдено
Комментарий:
Е400 купе
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