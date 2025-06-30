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В России хотят заменить таксистов-мигрантов беспилотными такси
30 июня
В России хотят заменить таксистов-мигрантов беспилотными такси
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В России хотят заменить таксистов-мигрантов беспилотными такси

Партия «Новые люди» призвала обеспечить регионы беспилотными такси

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и депутат Антон Ткачев предложили разрешить использовать беспилотные такси в российских регионах, чтобы уменьшить количество мигрантов, занятых в этой сфере.

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С такой инициативой они обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Сегодня в сфере пассажирских перевозок занято много иностранцев, при этом многие из них работают нелегально, а условия их работы не отвечают требованиям законодательства.

Депутаты ГД РФ считают, что все это создает опасные ситуации для пассажиров.

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Расширение географии внедрения беспилотных такси позволит решить эту проблему, считают парламентарии.

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Беспилотные такси способны заменить обычных водителей-мигрантов. На это позволяют надеяться результаты запуска аналогичного проекта в Москве и Татарстане, считают авторы инициативы. Депутаты призвали организовать поэтапный запуск автономных перевозок в городах России.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ придумал название для новой модели.

Источник: 360.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
30.06.2025 
Фото:Wikimedia
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