В России хотят заменить таксистов-мигрантов беспилотными такси

Партия «Новые люди» призвала обеспечить регионы беспилотными такси

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и депутат Антон Ткачев предложили разрешить использовать беспилотные такси в российских регионах, чтобы уменьшить количество мигрантов, занятых в этой сфере.

С такой инициативой они обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Сегодня в сфере пассажирских перевозок занято много иностранцев, при этом многие из них работают нелегально, а условия их работы не отвечают требованиям законодательства.

Депутаты ГД РФ считают, что все это создает опасные ситуации для пассажиров.

Расширение географии внедрения беспилотных такси позволит решить эту проблему, считают парламентарии.

Беспилотные такси способны заменить обычных водителей-мигрантов. На это позволяют надеяться результаты запуска аналогичного проекта в Москве и Татарстане, считают авторы инициативы. Депутаты призвали организовать поэтапный запуск автономных перевозок в городах России.

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Источник: 360.ru