Роскошный и футуристичный седан Cadillac впервые появится на дорогах

Первый Cadillac Celestiq стоимостью 27,5 млн рублей передан покупателю

В 2022 году Cadillac анонсировала новый футуристичный седан Celestiq и планировала запустить его серийное производство в 2023 году, но первый автомобиль был продан только сейчас.

Cadillac Celestiq

Заказчик получил ключи от люксового электрокара, стоимость которого составила около 350 тыс. долларов (27,4 млн рублей по текущему курсу) на закрытом мероприятии компании.

Автомобиль был выполнен по индивидуальному заказу, однако Cadillac не предоставила подробную информацию. Известно только, что кузов окрашен в коричневый цвет, что перекликается с оттенками в интерьере электрокара.

Интерьер Cadillac Celestiq

Cadillac Celestiq работает на двухмоторной полностью электрической силовой установке мощностью 664 л. с., что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч всего за 3,7 секунды. Седан оборудован батареей на 111 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 488 километров.

Среди опций автомобиля – 23-дюймовые диски, активная пневмоподвеска, панорамная крыша, аудиосистема на 42 динамика, 55-дюймовый дисплей на передней панели, разделенный на три зоны, а также два дисплея для задних пассажиров.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Автопилот