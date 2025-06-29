#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Skoda Kamiq 2026
29 июня
Skoda представила новую версию популярного кроссовера с дополнительной комплектацией
Skoda анонсировала обновленный кроссовер Kamiq...
Глава Skoda Клаус Зеллмер
29 июня
Этой осенью покажут совершенно новую Skoda Octavia: как она будет выглядеть?
Глава Skoda Клаус Зеллмер анонсировал премьеру...
Не уступают «японцам» и «европейцам»: названы преимущества китайских машин
29 июня
Не уступают «японцам» и «европейцам»: названы преимущества китайских машин
Эксперт Попов: «китайцы» выдержат конкуренцию с...

В Россию вернулся привычный и надежный японский кроссовер по цене дешевле «китайцев»

Цены на Nissan Qashqai второго поколения стартуют от 2,75 млн рублей в России

Из-за высоких цен на китайские автомобили многие россияне обращаются к рынку параллельного импорта.

Рекомендуем
Коробка-автомат, роторный мотор, шикарный обвес — редкие версии «пятерки»

Рассматривая варианты нового кроссовера, стоит обратить внимание на Nissan Qashqai второго поколения, который раньше выпускался на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Цены на новые «Кашкаи» второго поколения на одном из сайтов в июне начинаются от 2 750 000 рублей. Для сравнения, кроссовер Geely Coolray стоит от 2 794 990 рублей, а Jetta VS5 – от 2 952 000 рублей.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Новый переднеприводный Nissan Qashqai за 2 750 000 рублей предлагает мультибрендовый автосалон в Белгороде. Автомобиль уже растаможен и имеет полный комплект документов для регистрации. В комплектацию Comfort Edition входят светодиодные фары, датчики света и дождя, обогрев зеркал и сидений, панорамная крыша, бесключевой доступ и климат-контроль.

Интерьер Nissan Qashqai
Интерьер Nissan Qashqai

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

В Москве аналогичный автомобиль стоит 2 950 000 рублей, в Хабаровске – 3 149 000 рублей, а в Воронеже и Симферополе – от 3 160 000 до 3 170 000 рублей соответственно. Также новые «Кашкаи» второго поколения есть у официального дилера Nissan в Воронеже, который предлагает их от 3 360 000 рублей за переднеприводные и от 3 760 000 рублей за полноприводные версии.

Все представленные «Кашкаи» оснащены 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 151 л.с. и вариатором. Средний расход топлива составляет 7-7,6 литров на 100 км в смешанном цикле, а на трассе может снизиться до 5-6 литров.

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Nissan
Количество просмотров 8
29.06.2025 
Фото:Nissan
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
Недостатки:
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Комментарий:
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.
+11