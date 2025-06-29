В Россию вернулся привычный и надежный японский кроссовер по цене дешевле «китайцев»

Цены на Nissan Qashqai второго поколения стартуют от 2,75 млн рублей в России

Из-за высоких цен на китайские автомобили многие россияне обращаются к рынку параллельного импорта.

Рассматривая варианты нового кроссовера, стоит обратить внимание на Nissan Qashqai второго поколения, который раньше выпускался на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Цены на новые «Кашкаи» второго поколения на одном из сайтов в июне начинаются от 2 750 000 рублей. Для сравнения, кроссовер Geely Coolray стоит от 2 794 990 рублей, а Jetta VS5 – от 2 952 000 рублей.

Nissan Qashqai

Новый переднеприводный Nissan Qashqai за 2 750 000 рублей предлагает мультибрендовый автосалон в Белгороде. Автомобиль уже растаможен и имеет полный комплект документов для регистрации. В комплектацию Comfort Edition входят светодиодные фары, датчики света и дождя, обогрев зеркал и сидений, панорамная крыша, бесключевой доступ и климат-контроль.

Интерьер Nissan Qashqai

В Москве аналогичный автомобиль стоит 2 950 000 рублей, в Хабаровске – 3 149 000 рублей, а в Воронеже и Симферополе – от 3 160 000 до 3 170 000 рублей соответственно. Также новые «Кашкаи» второго поколения есть у официального дилера Nissan в Воронеже, который предлагает их от 3 360 000 рублей за переднеприводные и от 3 760 000 рублей за полноприводные версии.

Все представленные «Кашкаи» оснащены 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 151 л.с. и вариатором. Средний расход топлива составляет 7-7,6 литров на 100 км в смешанном цикле, а на трассе может снизиться до 5-6 литров.

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Источник: Автоновости дня