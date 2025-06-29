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Просторный, мощный, навороченный — и при этом дешевый: новый седан от популярного бренда

8 июля состоится старт продаж нового флагманского седана Chery Fulwin A9L

Компания Chery выпустила на рынок Китая новый флагманский седан Fulwin A9L, который отличается большими размерами (5018 х 1965 х 1500 мм и колесной базой 3000 мм) и доступной ценой – от 22,3 до 32 тысяч долларов (от 1,75 до 2,51 млн рублей).

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Это ориентировочно столько же, сколько на старте стоила Toyota Camry XV80, при этом Fulwin A9L заметно превосходит её по размеру, оснащению (в том числе имеет встроенный холодильник) и мощности – у него уже в базовой комплектации 374 л.с., что на 150 л.с. больше, чем у топовой версии Camry.

Официальный старт продаж Fulwin A9L намечен на 8 июля. Под капотом у автомобиля установлена гибридная система Kunpeng Super Energy CDM 6.0 с 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 156 л.с. В стандартной конфигурации электромотор развивает 374 л.с., а в более продвинутой версии с двумя моторами – 639 л.с.

Chery Fulwin A9L
Chery Fulwin A9L

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Аккумуляторная батарея имеет ёмкость 33,67 кВтч, что позволяет проехать на электротяге до 230 км, а общий запас хода превышает 2000 км. Средний расход топлива по методу WLTC составляет 4,85 л/100 км. Подвеска состоит из двойных поперечных рычагов спереди и пятирычажной системы сзади.

Интерьер Chery Fulwin A9L
Интерьер Chery Fulwin A9L

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Седан рассчитан на пять мест, но в топовой комплектации задние сиденья предлагаются в виде двух раздельных кресел. В подлокотнике для пассажиров находится экран для управления функциями кресел, такими как массаж, а также звуковыми настройками. В передней части автомобиля установлены цифровая приборная панель и медиасистема с 15,6-дюймовым экраном на базе SoC Qualcomm Snapdragon 8255, а акустическая система с 23 динамиками обеспечивает мощность 1 кВт.

Источник: Autohome

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Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 9
29.06.2025 
Фото:Autohome
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