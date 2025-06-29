Просторный, мощный, навороченный — и при этом дешевый: новый седан от популярного бренда

8 июля состоится старт продаж нового флагманского седана Chery Fulwin A9L

Компания Chery выпустила на рынок Китая новый флагманский седан Fulwin A9L, который отличается большими размерами (5018 х 1965 х 1500 мм и колесной базой 3000 мм) и доступной ценой – от 22,3 до 32 тысяч долларов (от 1,75 до 2,51 млн рублей).

Это ориентировочно столько же, сколько на старте стоила Toyota Camry XV80, при этом Fulwin A9L заметно превосходит её по размеру, оснащению (в том числе имеет встроенный холодильник) и мощности – у него уже в базовой комплектации 374 л.с., что на 150 л.с. больше, чем у топовой версии Camry.

Официальный старт продаж Fulwin A9L намечен на 8 июля. Под капотом у автомобиля установлена гибридная система Kunpeng Super Energy CDM 6.0 с 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 156 л.с. В стандартной конфигурации электромотор развивает 374 л.с., а в более продвинутой версии с двумя моторами – 639 л.с.

Chery Fulwin A9L

Аккумуляторная батарея имеет ёмкость 33,67 кВтч, что позволяет проехать на электротяге до 230 км, а общий запас хода превышает 2000 км. Средний расход топлива по методу WLTC составляет 4,85 л/100 км. Подвеска состоит из двойных поперечных рычагов спереди и пятирычажной системы сзади.

Интерьер Chery Fulwin A9L

Седан рассчитан на пять мест, но в топовой комплектации задние сиденья предлагаются в виде двух раздельных кресел. В подлокотнике для пассажиров находится экран для управления функциями кресел, такими как массаж, а также звуковыми настройками. В передней части автомобиля установлены цифровая приборная панель и медиасистема с 15,6-дюймовым экраном на базе SoC Qualcomm Snapdragon 8255, а акустическая система с 23 динамиками обеспечивает мощность 1 кВт.

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Источник: Autohome