Этой осенью покажут совершенно новую Skoda Octavia: как она будет выглядеть?

Глава Skoda Клаус Зеллмер анонсировал премьеру концепт-кара Octavia в этом году

Skoda готовится представить концепт, который станет основой для следующего поколения Octavia, на автосалоне в Мюнхене в сентябре 2025 года.

Глава компании Клаус Зеллмер в интервью Autocar отметил, что прототип покажет новые дизайнерские подходы, которые могут вызвать споры.

Он добавил, что прототип будет легко узнаваем, и его кузов выполнен в формате универсала. Издание сообщает, что компания, скорее всего, представит также полностью электрическую версию Octavia.

Глава Skoda Клаус Зеллмер

Автомобиль будет построен на платформе SSP концерна Volkswagen, обещающей повысить характеристики и экономичность по сравнению с текущей платформой MEB. Серийная версия новинки ожидается к концу десятилетия и будет выпущена параллельно с традиционными моделями на ДВС и гибридными установками.

Зеллмер также подтвердил планы по обновлению моделей Fabia, Scala и Kamiq для соответствия стандартам Euro 7, что позволит сохранять их производство после 2030 года. Это означает, что Skoda намерена продолжать производство гибридных и бензиновых моделей, не переходя полностью на электротягу.

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Источник: Autocar