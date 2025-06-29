Этой осенью покажут совершенно новую Skoda Octavia: как она будет выглядеть?

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Skoda готовится представить концепт, который станет основой для следующего поколения Octavia, на автосалоне в Мюнхене в сентябре 2025 года.

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Глава компании Клаус Зеллмер в интервью Autocar отметил, что прототип покажет новые дизайнерские подходы, которые могут вызвать споры.

Он добавил, что прототип будет легко узнаваем, и его кузов выполнен в формате универсала. Издание сообщает, что компания, скорее всего, представит также полностью электрическую версию Octavia.

Глава Skoda Клаус Зеллмер
Глава Skoda Клаус Зеллмер

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Автомобиль будет построен на платформе SSP концерна Volkswagen, обещающей повысить характеристики и экономичность по сравнению с текущей платформой MEB. Серийная версия новинки ожидается к концу десятилетия и будет выпущена параллельно с традиционными моделями на ДВС и гибридными установками.

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Зеллмер также подтвердил планы по обновлению моделей Fabia, Scala и Kamiq для соответствия стандартам Euro 7, что позволит сохранять их производство после 2030 года. Это означает, что Skoda намерена продолжать производство гибридных и бензиновых моделей, не переходя полностью на электротягу.

Источник: Autocar

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Лежнин Роман
Фото:Skoda
Количество просмотров 1
29.06.2025 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+10