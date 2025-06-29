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Skoda представила новую версию популярного кроссовера с дополнительной комплектацией

Skoda анонсировала обновленный кроссовер Kamiq 2026 года с комплектацией Plus

Skoda представила обновленный кроссовер Kamiq 2026 модельного года, который включает новую версию Plus, нацеленную на конкуренцию с Peugeot 2008.

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Модель получила современный дизайн и расширенное оснащение. Доступны два бензиновых двигателя: 1.0 TSI мощностью 115 л.с. и 1.5 TSI на 150 л.с., оба с передним приводом.

Трансмиссии представлены 6-ступенчатой механикой и 7-ступенчатым «роботом» DSG. Комплектация Plus включает в себя светодиодные фары, цифровую приборную панель, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, спортивные сиденья, кожаный мультируль, климат-контроль, датчики света и дождя, а также полный набор систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль и ассистента удержания в полосе.

Skoda Kamiq 2026
Skoda Kamiq 2026

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Цены на модель в Европе варьируются от 29 630 до 32 430 евро (примерно 2,7–2,95 млн рублей по текущему курсу).

Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:Skoda
Количество просмотров 4
29.06.2025 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Kamiq (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Skoda Kamiq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
трогается с места
Недостатки:
все остальное
Комментарий:
отвратительно внешне, внутри и по надежности.... в прочим, как все шкоды - выпердышы ВАГины
-27