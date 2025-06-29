Skoda представила новую версию популярного кроссовера с дополнительной комплектацией

Skoda анонсировала обновленный кроссовер Kamiq 2026 года с комплектацией Plus

Skoda представила обновленный кроссовер Kamiq 2026 модельного года, который включает новую версию Plus, нацеленную на конкуренцию с Peugeot 2008.

Модель получила современный дизайн и расширенное оснащение. Доступны два бензиновых двигателя: 1.0 TSI мощностью 115 л.с. и 1.5 TSI на 150 л.с., оба с передним приводом.

Трансмиссии представлены 6-ступенчатой механикой и 7-ступенчатым «роботом» DSG. Комплектация Plus включает в себя светодиодные фары, цифровую приборную панель, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, спортивные сиденья, кожаный мультируль, климат-контроль, датчики света и дождя, а также полный набор систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль и ассистента удержания в полосе.

Skoda Kamiq 2026

Цены на модель в Европе варьируются от 29 630 до 32 430 евро (примерно 2,7–2,95 млн рублей по текущему курсу).

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: 32cars