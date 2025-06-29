Просторный салон и богатое оснащение — новый японский кроссовер поступил в продажу
На рынке США дебютировал обновленный кроссовер Infiniti QX60 2026 модельного года.
Семиместный автомобиль получил незначительные изменения в дизайне и новую спортивную комплектацию. Кроссовер предлагается в четырех вариантах: Pure, Luxe, Sport и Autograph.
Начальная цена составляет 51 200 долларов (около 4 млн рублей) за базовую переднеприводную версию Pure и 56 800 долларов (4,4 млн рублей) за Luxe. Модели с интеллектуальным полным приводом стоят на 2000 долларов дороже. Топовые версии Sport и Autograph оценены в 61 700 долларов (4,8 млн рублей) и 66 150 долларов (5,2 млн рублей) соответственно.
Внешние изменения включают обновленную решетку радиатора с подсветкой логотипа, новую нижнюю часть переднего бампера и 20-дюймовые диски нового дизайна, которые доступны в базовой комплектации. Выбор новых цветов кузова пополнился оттенком Deep Emerald.
Что касается технической составляющей, Infiniti QX60 2026 года оснащен 2,0-литровым турбомотором VC-Turbo мощностью до 268 л.с. и девятиступенчатой автоматической коробкой передач, поддерживающей различные режимы движения.
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Источник: Автоновости дня