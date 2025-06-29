#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Tiguan
29 июня
«Литр на 2000 км – это норма»: автомобилисты подали в суд на Volkswagen из-за «масложора»
Семь истцов обвиняют Volkswagen в проблемах с...
Kia Ray
29 июня
В России появился очень интересный семейный автомобиль Kia по приятной цене
Микровэн Kia Ray можно привезти в РФ под заказ...
Cadillac Celestiq
29 июня
Роскошный и футуристичный седан Cadillac впервые появится на дорогах
Первый Cadillac Celestiq стоимостью 27,5 млн...

Просторный салон и богатое оснащение — новый японский кроссовер поступил в продажу

Обновленный Infiniti QX60 2026 модельного года поступил в продажу в США

На рынке США дебютировал обновленный кроссовер Infiniti QX60 2026 модельного года.

Рекомендуем
Коробка-автомат, роторный мотор, шикарный обвес — редкие версии «пятерки»

Семиместный автомобиль получил незначительные изменения в дизайне и новую спортивную комплектацию. Кроссовер предлагается в четырех вариантах: Pure, Luxe, Sport и Autograph.

Начальная цена составляет 51 200 долларов (около 4 млн рублей) за базовую переднеприводную версию Pure и 56 800 долларов (4,4 млн рублей) за Luxe. Модели с интеллектуальным полным приводом стоят на 2000 долларов дороже. Топовые версии Sport и Autograph оценены в 61 700 долларов (4,8 млн рублей) и 66 150 долларов (5,2 млн рублей) соответственно.

Infiniti QX60 2026
Infiniti QX60 2026

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Внешние изменения включают обновленную решетку радиатора с подсветкой логотипа, новую нижнюю часть переднего бампера и 20-дюймовые диски нового дизайна, которые доступны в базовой комплектации. Выбор новых цветов кузова пополнился оттенком Deep Emerald.

Интерьер Infiniti QX60 2026
Интерьер Infiniti QX60 2026

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Что касается технической составляющей, Infiniti QX60 2026 года оснащен 2,0-литровым турбомотором VC-Turbo мощностью до 268 л.с. и девятиступенчатой автоматической коробкой передач, поддерживающей различные режимы движения.

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Infiniti
Количество просмотров 18
29.06.2025 
Фото:Infiniti
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Infiniti QX60

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв