Стала известна стоимость новейшего кроссовера Xiaomi YU7

Цена на базовую версию кроссовера Xiaomi YU7 стартует от 2,77 млн рублей

Внешний вид и характеристики кроссовера Xiaomi YU7 давно не являлись тайной, так как они были раскрыты Минпромом Китая перед официальной презентацией.

Главные акценты премьеры сделаны на интерьере и его функциональности, а также на стоимости нового автомобиля. Напоминаем, что YU7 является второй моделью автомобильного подразделения Xiaomi и представляет собой полноразмерное кросс-купе длиной 4999 мм с колесной базой 3000 мм и шириной 1996 мм.

Интерьер кроссовера предлагает больше пространства в плечах, чем у главного конкурента, Tesla Model Y, на 101 мм. Дизайн интерьера выполнен в минималистичном стиле: традиционная приборная панель отсутствует, заменена на широкий дисплей у лобового стекла. В центральной части располагается крупный мультимедийный экран размером 16,1 дюйма, под которым находится место для двух смартфонов с беспроводной зарядкой. В салоне также предусмотрены холодильник и аудиосистема с 25 динамиками.

Xiaomi YU7

Базовая версия YU7 оборудована электродвигателем мощностью 320 л.с. и батареей ёмкостью 96,3 кВт·ч, обеспечивающей запас хода в 835 км. Также предлагается полноприводная модификация мощностью 496 л.с. с той же батареей, которая имеет меньший запас хода — 770 км. Топовая версия развивает 496 л.с. и оснащена аккумулятором на 101,7 кВт·ч, разгоняясь до 100 км/ч за 3,23 секунды, с дальнобойностью 760 км.

Xiaomi YU7

Цена на базовую версию YU7 стартует от 253,5 тысячи юаней (примерно 2,77 млн рублей), а верхний предел достигает 330 тысяч юаней (около 3,6 млн рублей). Для сравнения, стоимость Tesla Model Y 2025 года в Китае варьируется от 263,5 до 313,5 тысячи юаней (2,88-3,43 млн рублей). Таким образом, конкуренция будет жесткой, так как YU7 также предстоит соперничать с моделями Zeekr 7X, Avatr 07 и Li Auto L6.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Российская газета