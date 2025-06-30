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У Гранты появилась новая недорогая версия

АВТОВАЗ добавил подушку безопасности в базовую версию Гранты — есть цена

Семейство Гранты пополнилось не только в плане дорогих версий, но и со стороны самых доступных.

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Теперь следующим уровнем оснащения после базовой комплектации Standart является Standart Plus. Отличий – всего пара: подушка безопасности водителя и автоматическая ЭРА-ГЛОНАСС (в «Стандарте» она – с ручной активацией). Во всем остальном комплектации совпадают: система ABS, электростеклоподъемники передних дверей и аудиоподготовка. Силовой агрегат в обеих версиях тоже базовый: восьмиклапанный 1.6 (90 л.с.) в паре с 5-ступенчатой механикой.

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Разница по цене между автомобилями в соседних комплектациях составляет 79 тысяч рублей.

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По данным на сайте производителя, Lada Granta в комплектации Standart стоит 750 тысяч рублей, а в комплектации Standart Plus – от 829 тысяч рублей. Отметим, что официально АВТОВАЗ не сообщал о введении новой комплектации в линейку Гранты. Об обновлении сообщили несколько независимых источников, ссылаясь на собственные результаты мониторинга официального сайта завода.

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Источник: Автопоток, RCI News, Сотый, до полного!

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
30.06.2025 
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
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