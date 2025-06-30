У Гранты появилась новая недорогая версия

АВТОВАЗ добавил подушку безопасности в базовую версию Гранты — есть цена

Семейство Гранты пополнилось не только в плане дорогих версий, но и со стороны самых доступных.

Теперь следующим уровнем оснащения после базовой комплектации Standart является Standart Plus. Отличий – всего пара: подушка безопасности водителя и автоматическая ЭРА-ГЛОНАСС (в «Стандарте» она – с ручной активацией). Во всем остальном комплектации совпадают: система ABS, электростеклоподъемники передних дверей и аудиоподготовка. Силовой агрегат в обеих версиях тоже базовый: восьмиклапанный 1.6 (90 л.с.) в паре с 5-ступенчатой механикой.

Разница по цене между автомобилями в соседних комплектациях составляет 79 тысяч рублей.

По данным на сайте производителя, Lada Granta в комплектации Standart стоит 750 тысяч рублей, а в комплектации Standart Plus – от 829 тысяч рублей. Отметим, что официально АВТОВАЗ не сообщал о введении новой комплектации в линейку Гранты. Об обновлении сообщили несколько независимых источников, ссылаясь на собственные результаты мониторинга официального сайта завода.

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Источник: Автопоток, RCI News, Сотый, до полного!