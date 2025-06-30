Полный привод, просторный салон, наша сборка — добротный седан скоро поступит в продажу

Voyah Passion EVR будет представлен на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге

Компания Voyah готовит к запуску свой гибридный седан Voyah Passion EVR, который будет представлен на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.

В это время также ожидается объявление цен и даты начала продаж. Известно, что автомобиль будет производиться в России на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, а срок гарантии составит 5 лет или 100 тыс. км. Возможны скидки до 35%, но не более 925 000 рублей.

Гибридная установка седана включает в себя 1,5-литровый турбомотор мощностью 129 л.с., который не приводит в движение колеса, а лишь заряжает тяговую батарею емкостью 43 кВт⋅ч.

Voyah Passion EVR

Два электромотора, работающие в паре, обеспечивают общую мощность в 394 л.с. и крутящий момент в 590 Нм.

Размеры Voyah Passion составляют 5088 х 1970 х 1515 мм, а колесная база – 3000 мм. Модель получит пневматическую подвеску с технологией Magic Carpet, а разгон до 100 км/ч займет всего 5,9 секунды при максимальной скорости 200 км/ч.

Интерьер Voyah Passion EVR

Также гибрид способен проехать до 200 км исключительно на электротяге. В настоящее время уже предлагается версия модели с электрической силовой установкой по стартовой цене от 7,5 млн рублей с учетом действующих скидок.

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Источник: Китайские автомобили