Новую «копейку» выставили на продажу в России: известна цена

В Самарской области продают ВАЗ-2101 1981 г. в. почти без пробега за ₽2,6 млн

В Самарской области продают ВАЗ-2101 1981 года выпуска в состоянии «капсулы времени». Пробег составляет 4300 км.

Продавец утверждает, что автомобиль всегда хранился в сухом и теплом гараже. Ездили на нем крайне редко, в салоне еще сохранился запах новых Жигулей.

За все время в машине поменяли тoлькo пocлeдний глушитель, «cамовар», из-за того что на нем появилась ржавчина. Уточняется, что деталь заменили на заводскую, выпущенную в то же время, что и сам автомобиль.

ВАЗ-2101 оснащен 64-сильным мотором объемом 1,2 литра и 4-ступенчатой МКП. Стоит этот экземпляр 2,6 млн рублей.

Ранее «За рулем» перечислил причины, из-за которых россияне решают продать свои любимые иномарки.

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Источник: «Авито Авто»