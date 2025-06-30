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Новую «копейку» выставили на продажу в России: известна цена

В Самарской области продают ВАЗ-2101 1981 г. в. почти без пробега за ₽2,6 млн

В Самарской области продают ВАЗ-2101 1981 года выпуска в состоянии «капсулы времени». Пробег составляет 4300 км.

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Продавец утверждает, что автомобиль всегда хранился в сухом и теплом гараже. Ездили на нем крайне редко, в салоне еще сохранился запах новых Жигулей.

За все время в машине поменяли тoлькo пocлeдний глушитель, «cамовар», из-за того что на нем появилась ржавчина. Уточняется, что деталь заменили на заводскую, выпущенную в то же время, что и сам автомобиль.

ВАЗ-2101 оснащен 64-сильным мотором объемом 1,2 литра и 4-ступенчатой МКП. Стоит этот экземпляр 2,6 млн рублей.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Ранее «За рулем» перечислил причины, из-за которых россияне решают продать свои любимые иномарки.

ВАЗ-2101
ВАЗ-2101
ВАЗ-2101
ВАЗ-2101
ВАЗ-2101
ВАЗ-2101
ВАЗ-2101
ВАЗ-2101
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Авито Авто»

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Ушакова Ирина
Фото:Авито
Количество просмотров 18
30.06.2025 
Фото:Авито
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