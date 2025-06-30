Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Прокатились на Весте с новой «шестиступкой» — рассказываем!
30 июня
Прокатились на Весте с новой «шестиступкой» — рассказываем!
Эксперт «За рулем»: Веста с 6-ступенчатой...
Xiaomi YU7
30 июня
У нового мегапопулярного кроссовера загорелись тормоза на презентации
Xiaomi прокомментировал случай возгорания...
Chery Tiggo 8 Pro Max
30 июня
Популярный семиместный кроссовер неожиданно подешевел: известны цены
Компания Chery снизила цены на Tiggo 8 Pro Max...

160 км трасс в 25 городских округах — в Подмосковье прокладывают новый асфальт

От Лосино-Петровского до Егорьевска: места в МО, где проложили новый асфальт

В Московской области в этом сезоне планируется привести в порядок 57 региональных дорог, ведущих к популярным паркам, пляжам и зонам отдыха на водоемах. Всего будет отремонтировано 160 км трасс в 25 городских округах.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

25 км нового покрытия уже уложено на 11 участках. Эти работы повысят безопасность и комфорт жителей, а также улучшат доступ к природным уголкам региона.

Где уже обновили дороги:

  • Лосино-Петровский: Новинское шоссе и улица 7 Ноября (подъезд к парку между реками Клязьма и Звероножка);
  • Орехово-Зуево: 4 км дороги к парку «1 мая» и садоводствам;
  • Щёлково: Центральная улица в деревне Серково (более 1,6 км, путь к Загорянскому лесопарку);
  • Долгопрудный: проспект Пацаева (доступ к паркам, скверам и пляжу на Котовском заливе);

Рекомендуем
Непобедимый Кром, Ольгин крест, многоэтажная башня... — 7+ поводов поехать в Псков
  • Подольск: Октябрьский переулок и улица Рожкова (к парку «Дубрава» и местному пляжу).
  • Богородский округ: дорога между СНТ «Уголёк», Кудиновским лесопарком и шоссе.
  • Егорьевск: улица Владимирская (ведущая к парку «Пегас»).

Дорожники планируют к осени завершить все работы. Помимо укладки асфальта будут укреплены обочины и нанесена разметка.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник, фото: Минтранс Подмосковья

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Количество просмотров 9
30.06.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0