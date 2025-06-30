160 км трасс в 25 городских округах — в Подмосковье прокладывают новый асфальт
От Лосино-Петровского до Егорьевска: места в МО, где проложили новый асфальт
В Московской области в этом сезоне планируется привести в порядок 57 региональных дорог, ведущих к популярным паркам, пляжам и зонам отдыха на водоемах. Всего будет отремонтировано 160 км трасс в 25 городских округах.
25 км нового покрытия уже уложено на 11 участках. Эти работы повысят безопасность и комфорт жителей, а также улучшат доступ к природным уголкам региона.
Где уже обновили дороги:
- Лосино-Петровский: Новинское шоссе и улица 7 Ноября (подъезд к парку между реками Клязьма и Звероножка);
- Орехово-Зуево: 4 км дороги к парку «1 мая» и садоводствам;
- Щёлково: Центральная улица в деревне Серково (более 1,6 км, путь к Загорянскому лесопарку);
- Долгопрудный: проспект Пацаева (доступ к паркам, скверам и пляжу на Котовском заливе);
- Подольск: Октябрьский переулок и улица Рожкова (к парку «Дубрава» и местному пляжу).
- Богородский округ: дорога между СНТ «Уголёк», Кудиновским лесопарком и шоссе.
- Егорьевск: улица Владимирская (ведущая к парку «Пегас»).
Дорожники планируют к осени завершить все работы. Помимо укладки асфальта будут укреплены обочины и нанесена разметка.
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Источник, фото: Минтранс Подмосковья
30.06.2025
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