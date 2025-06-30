160 км трасс в 25 городских округах — в Подмосковье прокладывают новый асфальт

От Лосино-Петровского до Егорьевска: места в МО, где проложили новый асфальт

В Московской области в этом сезоне планируется привести в порядок 57 региональных дорог, ведущих к популярным паркам, пляжам и зонам отдыха на водоемах. Всего будет отремонтировано 160 км трасс в 25 городских округах.

25 км нового покрытия уже уложено на 11 участках. Эти работы повысят безопасность и комфорт жителей, а также улучшат доступ к природным уголкам региона.

Где уже обновили дороги:

Лосино-Петровский: Новинское шоссе и улица 7 Ноября (подъезд к парку между реками Клязьма и Звероножка);

Орехово-Зуево: 4 км дороги к парку «1 мая» и садоводствам;

Щёлково: Центральная улица в деревне Серково (более 1,6 км, путь к Загорянскому лесопарку);

Долгопрудный: проспект Пацаева (доступ к паркам, скверам и пляжу на Котовском заливе);

Подольск: Октябрьский переулок и улица Рожкова (к парку «Дубрава» и местному пляжу).

Богородский округ: дорога между СНТ «Уголёк», Кудиновским лесопарком и шоссе.

Егорьевск: улица Владимирская (ведущая к парку «Пегас»).

Дорожники планируют к осени завершить все работы. Помимо укладки асфальта будут укреплены обочины и нанесена разметка.

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Источник, фото: Минтранс Подмосковья