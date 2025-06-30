Лос-Анджелес, уличные гонки и оживший Пол Уокер: последний «Форсаж» вернут к истокам

Брайан О’Коннор появится в финале «Форсажа» благодаря брату и CGI-технологиям

На фестивале автомобильной культуры Fuel Fest в Лос-Анджелесе Вин Дизель произвел сенсацию: в финальном фильме франшизы «Форсаж» произойдет воссоединение Доминика Торетто и его легендарного напарника Брайана О’Коннора – персонажа, которого более десяти лет играл трагически погибший Пол Уокер. Возвращение стало возможным благодаря CGI-технологиям и участию брата актера, Коди Уокера, который уже помогал завершить «Форсаж 7» после смерти Пола в 2013 году.

Дизель сказал, что дал согласие на финал (рабочее название «Fast X: Part 2», релиз – апрель 2027) лишь при трех условиях. Студия Universal должна вернуть действие в Лос-Анджелес, сосредоточиться на уличных гонках вместо фантастических сюжетов и воссоединить его героя с Брайаном О’Коннором.

«Я не могу представить, чтобы сага закончилась без прощания с Брайаном», – заявил актер под аплодисменты фанатов, напомнив, что «семья» всегда была сердцем франшизы.

Это решение – не только жест ностальгии по первым частям (ожидается возвращение культового Dodge Charger), но и стратегический шаг. После кассового провала «Форсажа 10» возвращение О’Коннора (последняя часть, в которой он снялся в 2015 году, собрала рекордные $1,5 млрд), может вернуть интерес к саге.

Хотя «воскрешение» актеров с помощью CGI вызывает этические споры, семья Уокера поддерживает инициативу, а присутствие Коди на сцене рядом с Дизелем символично подчеркивает: для финала «семья» важна не только на экране, но и за кадром.

Справка

CGI (Computer-Generated Imagery) – технология создания графики, анимации и визуальных эффектов с помощью компьютера.

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Источник: The Drive

Фото: «Кинопоиск»