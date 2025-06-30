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У нового мегапопулярного кроссовера загорелись тормоза на презентации

Xiaomi прокомментировал случай возгорания тормозов у кроссовера YU7

У нового кроссовера Xiaomi YU7 загорелись тормоза в ходе презентации представителям СМИ на одном из автодромов КНР. На мероприятии YU7 в топовой версии Max провел один прогревочный круг, а второй – «боевой».

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Затем кроссовер припарковали без охлаждения тормозов, и колодки загорелись. Компания прокомментировала инцидент в соцсетях, отметив, что тормозные колодки, прежде всего, состоят из органических материалов и имеют в своем составе минимум металла.

При нагреве они могут вступать в химическую реакцию и воспламеняться. Однако это может возникнуть, если температура составляет более 600 градусов, и длится недолго.

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Что касается произошедшего на презентации, то ситуацию усугубил тот факт, что кроссовер ехал с выключенным режимом рекуперации, который позволяет снизить нагрузку на тормозные колодки, отметил автопроизводитель. Это и привело к кратковременному возгоранию, при этом тормоза продолжили работать.

Xiaomi YU7 был представлен на прошлой неделе. Модель побила рекорд на рынке КНР, собрав 200 тыс. предзаказов за первые три минуты после начала продаж.

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Источник: соцсеть Weibo

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Ушакова Ирина
Фото:Xiaomi
Количество просмотров 26
30.06.2025 
Фото:Xiaomi
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