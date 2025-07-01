При какой ставке ЦБ российский авторынок начнет восстанавливаться: ответ эксперта

Эксперт Харитоненко: Для оживления авторынка ставка ЦБ должна упасть до 12-14%

В июне ЦБ понизил ключевую ставку до 20%. Для восстановления авторынка, включающего рост продаж новых автомобилей и автокредитования, ключевая ставка должна снизиться до уровня, который сделает кредиты доступными и стимулирует спрос, отмечает предприниматель, бенефициар ООО «ДКС ИМПЕРИЯ» Алексей Харитоненко.

В 2024 году продажи новых автомобилей упали на 21%, по данным АЕБ, а выдача автокредитов сократилась на 15% из-за высоких ставок и роста утилизационного сбора. Средняя цена автомобиля выросла до 3,5 млн руб., что снижает покупательскую способность. Высокая ставка ЦБ (20%) сохраняет дороговизну заемных средств, а спред банков достигает 5-6%, делая автокредиты менее привлекательными. По данным ЦБ, прирост автокредитов в 2024 году составил лишь 0,5% против 10% в 2023-м.

Комментарий эксперта

Алексей Харитоненко, предприниматель, бенефициар ООО «ДКС ИМПЕРИЯ»:

– Необходимая ставка для восстановления: аналитики (SberCIB, Альфа-Инвестиции) сходятся, что для оживления авторынка ключевая ставка должна упасть до 12-14%. Это снизит ставки по автокредитам до 10-12%, что, по оценкам РСХБ, увеличит выдачу кредитов на 20-25% и продажи автомобилей на 15%. При ставке 12% ежемесячный платеж по кредиту на 3 млн руб. (срок 5 лет) сократится с 89 тыс. руб. (при 20%) до 67 тыс. руб., делая покупку доступнее. Спрос также поддержат госпрограммы льготного автокредитования (7-8% для семей и электромобилей), которые в 2024 году обеспечили 30% продаж.

ЦБ прогнозирует снижение ставки во втором полугодии 2025 года при устойчивом замедлении инфляции (7,5% в мае 2025-го) до 4-5%. Это может запустить восстановление: импорт автомобилей (ключевой фактор спроса) вырастет на 10%, а продажи – на 12%, прогнозирует Харитоненко. Однако риски (ускорение инфляции, санкции) могут задержать смягчение ДКП до 2026 года, отмечает эксперт.

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