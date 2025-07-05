Эксперт Сокуев рассказал, чем опасен перепробег на моторном масле

Эксперт Сокуев: Старое моторное масло разрушает двигатель авто

Руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев рассказал, что эксплуатация машины со старым, отработавшим свой срок моторным маслом грозит поломкой двигателя.

Специалист пояснил, что к пробегу 50 тыс. км происходит глубокая деградация свойств любых синтетических масел, даже высококачественных. Масляная пленка на деталях со временем срабатывается, что в будущем грозит заклиниванием двигателя. А некоторые элементы мотора ржавеют из-за снижения способности масла нейтрализовывать кислоты, образующиеся при сгорании бензина.

Также специалист рассказал, что из-за устаревшего масла будет образовываться нагар, ускорится износ деталей из-за локального перегрева и образующихся частиц сажи.

В итоге дорогостоящий ремонт намного перекроет мнимую экономию, подытожил специалист.

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Источник: «Российская газета»