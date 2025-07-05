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Эксперт Сокуев рассказал, чем опасен перепробег на моторном масле

Эксперт Сокуев: Старое моторное масло разрушает двигатель авто

Руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев рассказал, что эксплуатация машины со старым, отработавшим свой срок моторным маслом грозит поломкой двигателя.

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Специалист пояснил, что к пробегу 50 тыс. км происходит глубокая деградация свойств любых синтетических масел, даже высококачественных. Масляная пленка на деталях со временем срабатывается, что в будущем грозит заклиниванием двигателя. А некоторые элементы мотора ржавеют из-за снижения способности масла нейтрализовывать кислоты, образующиеся при сгорании бензина.

Также специалист рассказал, что из-за устаревшего масла будет образовываться нагар, ускорится износ деталей из-за локального перегрева и образующихся частиц сажи.

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В итоге дорогостоящий ремонт намного перекроет мнимую экономию, подытожил специалист.

Ранее «За рулем» перечислил причины, из-за которых россияне решают продать свои любимые иномарки.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1539
05.07.2025 
Фото:Depositphotos
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