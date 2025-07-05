На рынке скоро появится новый просторный семиместный кроссовер с полным приводом

Новый кроссовер IM LS9: шпионские фото и детали о дизайне и производительности

Совместное предприятие SAIC и Alibaba готовит к выходу новый полноразмерный кроссовер IM LS9, который будет соперничать с моделью Li Auto L9.

Запуск этой новинки призван укрепить позиции бренда IM Motors на фоне снижения продаж, которые за первые пять месяцев 2025 года составили всего 19 174 автомобилей, включая седаны L6, L7 и кроссоверы LS6 и LS7, согласно данным China EV DataTracker.

Шпионские фотографии показывают, что IM LS9 будет иметь закрытую переднюю часть с компактной воздухозаборной решеткой, Y-образные фары, соединяемые светодиодной полосой, и наклонную линию крыши.

IM LS9

Внутри автомобиля предусмотрены овальный руль с двумя спицами, крупный центральный экран, два подстаканника, беспроводная зарядка для смартфонов и просторный отсек для хранения.

Модель также оснастят лидарами на крыше и выдвижными дверными ручками, что подчеркивает ее современное позиционирование.

IM LS9 представляет собой трехрядный кроссовер с увеличенным расстоянием между стойками B и C, что предоставляет больше пространства для пассажиров второго ряда.

Интерьер IM LS9

Ожидается, что автомобиль будет иметь полный привод и электрическую силовую установку с общей пиковой мощностью 500 кВт (670 л.с.). В варианте EREV дополнительно будет установлен 1,5-литровый турбированный генератор мощностью 114 кВт (153 л.с.) и электрический мотор с мощностью 230 кВт (308 л.с.).

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Источник: CarNewsChina