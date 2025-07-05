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На рынке скоро появится новый просторный семиместный кроссовер с полным приводом

Новый кроссовер IM LS9: шпионские фото и детали о дизайне и производительности

Совместное предприятие SAIC и Alibaba готовит к выходу новый полноразмерный кроссовер IM LS9, который будет соперничать с моделью Li Auto L9.

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Запуск этой новинки призван укрепить позиции бренда IM Motors на фоне снижения продаж, которые за первые пять месяцев 2025 года составили всего 19 174 автомобилей, включая седаны L6, L7 и кроссоверы LS6 и LS7, согласно данным China EV DataTracker.

Шпионские фотографии показывают, что IM LS9 будет иметь закрытую переднюю часть с компактной воздухозаборной решеткой, Y-образные фары, соединяемые светодиодной полосой, и наклонную линию крыши.

IM LS9
IM LS9
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ТЕСТ МАСЕЛ

Внутри автомобиля предусмотрены овальный руль с двумя спицами, крупный центральный экран, два подстаканника, беспроводная зарядка для смартфонов и просторный отсек для хранения.

Модель также оснастят лидарами на крыше и выдвижными дверными ручками, что подчеркивает ее современное позиционирование.

IM LS9 представляет собой трехрядный кроссовер с увеличенным расстоянием между стойками B и C, что предоставляет больше пространства для пассажиров второго ряда.

Интерьер IM LS9
Интерьер IM LS9

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Ожидается, что автомобиль будет иметь полный привод и электрическую силовую установку с общей пиковой мощностью 500 кВт (670 л.с.). В варианте EREV дополнительно будет установлен 1,5-литровый турбированный генератор мощностью 114 кВт (153 л.с.) и электрический мотор с мощностью 230 кВт (308 л.с.).

Источник: CarNewsChina

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Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 15323
05.07.2025 
Фото:CarNewsChina
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