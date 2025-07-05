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Изменивший рынок шикарный семейный минивэн начали продавать в России

В РФ начались продажи гибридного минивэна Denza D9 2025 года за 6,8 млн рублей

В России стартовали продажи нового гибридного минивэна Denza D9 2025 года.

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Московские дилеры уже предлагают два экземпляра в максимальной комплектации Flagship с семиместным салоном.

Автомобиль укомплектован гибридной установкой на базе 1,5-литрового турбомотора и двух электромоторов, обеспечивающих общую мощность в 407 л.с. Работает новинка с автоматической коробкой передач и полным приводом. Все машины уже имеют электронные ПТС и уплаченные таможенные пошлины.

Denza D9
Denza D9
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Интерьер Denza D9 поражает своим оснащением – десятью дисплеями, среди которых центральный экран, цифровая приборная панель, экраны для пассажиров и даже сенсорный экран холодильника.

Интерьер Denza D9
Интерьер Denza D9

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Также доступны панорамный люк, электроприводы дверей, бесключевой доступ, беспроводная зарядка и комплексный климат-контроль. Цены на Denza D9 составляют от 6,8 до 9,286 миллионов рублей.

Первый Denza D9 появился в Китае в 2022 году, став первым проектом бренда после снижения доли Mercedes-Benz. Он стал настоящим хитом, привлекая покупателей и заметно увеличив продажи в сегменте минивэнов, который ранее испытывал снижение.

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Denza
Количество просмотров 29096
05.07.2025 
Фото:Denza
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