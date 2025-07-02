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В России хотят запретить укладку асфальта в дождь и снег

Депутат Плякин предложил запретить укладку асфальта в непогоду

Депутат ГД Владимир Плякин от партии «Новые люди» предложил запретить асфальтирование дорог в дождливую или снежную погоду.

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Обращение соответствующего содержания он направил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

Депутат предложил внести изменения в свод правил СП 78.13330.2012, разрешающий дорожные работы при осадках.

Плякин отмечает, что асфальтирование допустимо только в сухую погоду, это повысит качество дорог и сократит затраты на ремонт.

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Плякин указал, что в России нередки случаи укладки асфальта на мокрое основание, что удивляет граждан. Вода нарушает сцепление слоев, приводит к образованию пустот и быстрому разрушению дорожного полотна уже спустя несколько месяцев.

По мнению Плякина, нововведение позволит уменьшить количество внеплановых ремонтов и сэкономить государственные средства.

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с турбомотором 1.6 будут выпускать в России.

Источник: РИА Новости

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Ушакова Ирина
Фото:Медиабанк Событий
Количество просмотров 80
02.07.2025 
Фото:Медиабанк Событий
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