Xcite поставил рекорд продаж

Дмитрий Костромин, АВТОВАЗ: история бренда Xcite только начинается

В июне 2025 года было реализовано рекордное количество автомобилей бренда Xcite за все время его существования – 1618 машин.

Обращает на себя внимание тот факт, что сообщение распространила пресс-служба АВТОВАЗа, с первых слов сообщая, что автомобили реализуются через дилерскую сеть Lada. Это-то, конечно, секретом не являлось, но вот взаимосвязь АВТОВАЗа и Xcite на официальном уровне ранее, мягко говоря, не афишировалась. Все сообщения о марке Xcite исходили от пресс-службы предприятия «Автозавод Санкт-Петербург» (бывший Nissan).

Свежий пресс-релиз в этой связи уточняет: «Бренд Xcite был создан в 2024 году партнером АО "АВТОВАЗ" — компанией ООО "Автозавод Санкт-Петербург", где осенью текущего года начнется новый совместный проект по выпуску автомобилей Lada Iskra». В общем, партнерство обрело очертания.

Какими бы эти очертания ни были, за июнь продали 1307 кроссоверов X-Cross 7 (переименованный Chery Tiggo 7 Pro) и 311 единиц модели X-Cross 8, являющейся клоном кроссовера Chery Tiggo 8. Отмечается также, что всего с момента старта продаж реализовано 9523 автомобиля Xcite. Эта цифра получена чуть более чем за год – бренд вышел на рынок в мае 2024-го.

«Дилерская сеть Lada гордится рекордными показателями июня для партнерского бренда. Наши дилеры обеспечивают полный цикл обслуживания клиентов Xcite — от консультаций и специальных условий покупки до гарантийного и постгарантийного сервиса. Тесное взаимодействие с ООО "Автозавод Санкт-Петербург" и рост продаж позволяют уверенно говорить: история Xcite в России только начинается, и мы готовы поддерживать развитие этого перспективного бренда».

В последние месяцы на кроссоверы Xcite периодически объявляются скидки и акции – с учетом их (и фирменного трейд-ина) актуальная цена X-Cross 7 составляет от 1 849 000 рублей, X-Cross 8 – от 2 249 000 рублей. В первой половине 2025 года на фоне слухов о скором прекращении сборки пресс-служба «Автозавод Санкт-Петербург» организовывала экскурсии на производство и опровергала предположения о закрытии проекта.