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280-сильную Ниву Sport Turbo засняли на дороге!

«Лада Спорт» ведет испытания внедорожника Niva Sport Turbo на дорогах Тольятти

В Тольятти очевидцы засняли на видео 280-сильный прототип Lada Niva Sport Turbo, который должен принять участие в 15-м ралли-марафоне «Шелковый путь».

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Отметим, что кадры сделаны на улице Борковской, в непосредственной близости от корпусов ООО «Лада Спорт», которое занимается разработкой автомобиля и подготовкой его к гонке. Машина на довольно высокой скорости проезжает по улице и выполняет разворот. Это первое видео, на котором показалась новая спортивная разработка АВТОВАЗа. Наиболее весомые внешние отличия от обычной Нивы – увеличенная до 2550 мм колесная база и расширенная до 1680 мм колея – в ролике показаны весьма наглядно.

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Напомним, под капотом у этой Нивы – 1.6 турбо с отдачей 280 л.с. и 340 Нм, созданный на базе движка кольцевого болида Vesta 1.6T, класса «Супер-Продакшн».

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Коробка передач – 6-ступенчатая секвентальная с блокируемым межосевым дифференциалом. Подвеска – независимая на обеих осях с двойными амортизаторами. Клиренс Lada Niva Sport Turbo составляет 350 мм. Тормозная система – с четырьмя поршнями и дисками диаметром 302 мм, поворотные кулаки выполнены из кованого алюминия. Также в наличии – каркас безопасности, усиленный топливный бак, гоночные сиденья-ковши, профессиональная навигация.

В Сети обсуждают законность нахождения такого болида на дорогах общего пользования – но это совершенно легально и даже необходимо для подобных машин... Две таких Нивы стартуют в свободном зачете «Рейд Спорт» ралли-марафона «Шелковый путь» уже 12 июля.

Источник: Олег Исаев АвтоТольятти, Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1423
02.07.2025 
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+87