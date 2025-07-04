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В России появился надежный кроссовер Volkswagen: он дешевле многих «китайцев»

На классифайдах РФ кроссовер VW Tharu с китайского рынка стоит от 2 млн рублей

Российские автолюбители все чаще выбирают проверенные бренды, даже если те поставляются по схеме параллельного импорта. Яркий пример – Volkswagen Tharu, кроссовер, сделанный в Китае и который на классифайдах можно найти от 2 млн рублей. Это выгодное предложение на фоне конкурентов: Geely Atlas стартует от 3,5 млн, Jetta VS5 – от 2,95 млн и даже базовый Jaecoo J7 обойдется минимум в 2,96 млн рублей.

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Volkswagen Tharu
Volkswagen Tharu

Одна из новосибирских компаний предлагает Tharu в простой комплектации по цене от 2,01 млн рублей. Более дорогая версия, за 2,49 млн рублей, включает кожаный салон, панорамную крышу, цифровую приборную панель и мультимедийную систему с сенсорным экраном. В других городах (Омске и Воронеже) аналогичный кроссовер с 1,5-литровым 160-сильным турбомотором, 7-ступенчатым роботом DQ200 и передним приводом стоит от 2,64 до 3,3 млн рублей.

Volkswagen Tharu
Volkswagen Tharu

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Для тех, кто ищет более мощный вариант, доступна модификация с 2,0-литровым двигателем (186 л. с.), полным приводом и роботом DQ381. Ее можно заказать по цене от 3,39 млн рублей или купить в наличии за 4,05–4,89 млн рублей в таких городах, как Магнитогорск, Иркутск, Сыктывкар, Тюмень, Владимир, Челябинск и Екатеринбург.

Volkswagen Tharu выпускают в Китае с 2023 года, по размерам он близок к Skoda Karoq и Volkswagen Taos, но имеет более длинную колесную базу.

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Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 57584
04.07.2025 
Фото:Volkswagen
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