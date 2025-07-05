БЕЛАЗ показал самый большой самосвал в мире — рассматриваем фото!

В Белоруссии показали БЕЛАЗ-75710, дважды попавший в Книгу рекордов Гиннесса

В Сети продолжают обсуждать фотографии БЕЛАЗа-75710, показанного на выставке «Суверенная Беларусь» в рамках проходившего на прошлой неделе IV Евразийского экономического форума.

Дело в том, что официально это самый большой БЕЛАЗ за всю историю – и более того, это самый большой карьерный самосвал в мире, первая модель в новом классе машин особо большой грузоподъемности. Полноприводная двухосная машина оснащается двумя дизелями (раньше это были Rolls-Royce, нынешний поставщик не указывается) суммарной мощностью 4600 л.с. Полная масса грузовика – 810 тонн, собственная – 360 тонн.

То есть его грузоподъемность составляет 450 тонн – только вдумайтесь в эту цифру. А пиковые испытания проводились с загрузкой 503,5 тонны. Примерно полтысячи легковушек вроде Lada Granta или 55 новых КАМАЗов!

Это позволило мегасамосвалу стать мировым рекордсменом. В 2014 году БЕЛАЗ получил официальные сертификаты Книги рекордов Гиннесса о фиксации сразу двух рекордов. Во-первых, БЕЛАЗ-75710 признан самым большим двухосным самосвалом. Во-вторых, кузов машины стал самым вместительным среди карьерного транспорта. И да, показанный сейчас экземпляр БЕЛАЗ-75710 – второй из построенных. Первый уже успел отработать срок эксплуатации в угольном разрезе «Черниговец» в Кузбассе и стать экспонатом знаменитого Музея УГМК в Верхней Пышме.

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Источник: БЕЛАЗ