На головных устройствах Volkswagen теперь можно играть в компьютерные игры

Volkswagen внедрил видеоигры на 5 моделях: доступно 15 игр через AirConsole

Компания Volkswagen представила возможность играть в компьютерные игры во время остановки на пяти своих моделях автомобилей.

Игры задействуют медиасистему автомобиля и управляются через смартфоны. Как отмечается в пресс-релизе, новая инициатива с использованием AirConsole значительно обновляет уже существующий набор бортовых игр.

Ранее в автомобилях были только предустановленные игры, управляемые при помощи сенсорного экрана и многофункционального руля. Теперь же AirConsole превратил систему в полноценную игровую платформу.

В данный момент на медиасистеме доступны 15 различных игр, и в будущем перечень будет расширяться.

AirConsole предлагает как одиночные, так и многопользовательские игры. Услуга предназначена для коммерческих моделей Volkswagen, включая ID. Buzz, Caddy, Multivan, California и Crafter.

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Источник: Volkswagen