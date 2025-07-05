#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Li i6
16 июля
Популярный в России бренд готовит свою самую доступную модель
Li Auto представит доступный электрокроссовер...
Склады российских лидеров начали активно распродаваться: каковы прогнозы?
16 июля
Склады российских лидеров начали активно распродаваться: каковы прогнозы?
Аналитики: запасы автомобилей у российских...
Buick GL8
16 июля
Представлен новый, просторный и технологичный, с хорошим запасом хода минивэн
Buick представила новый гибридный минивэн GL8 с...

На головных устройствах Volkswagen теперь можно играть в компьютерные игры

Volkswagen внедрил видеоигры на 5 моделях: доступно 15 игр через AirConsole

Компания Volkswagen представила возможность играть в компьютерные игры во время остановки на пяти своих моделях автомобилей.

Рекомендуем
Самые дешевые иномарки на нашем рынке — от 30 000 рублей!

Игры задействуют медиасистему автомобиля и управляются через смартфоны. Как отмечается в пресс-релизе, новая инициатива с использованием AirConsole значительно обновляет уже существующий набор бортовых игр.

Ранее в автомобилях были только предустановленные игры, управляемые при помощи сенсорного экрана и многофункционального руля. Теперь же AirConsole превратил систему в полноценную игровую платформу.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

В данный момент на медиасистеме доступны 15 различных игр, и в будущем перечень будет расширяться.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

AirConsole предлагает как одиночные, так и многопользовательские игры. Услуга предназначена для коммерческих моделей Volkswagen, включая ID. Buzz, Caddy, Multivan, California и Crafter.

Источник: Volkswagen

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 293
05.07.2025 
Фото:Volkswagen
Поделиться:
Оцените материал:
0