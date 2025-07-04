На фоне общего уныния: продажи этих автомобилей взлетели в июне

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«Автостат» назвал самые популярные новые автомобили в России

По данным агентства «Автостат» за июнь 2025 года, бренды Kaiyi и Xcite вошли в топ-15 самых популярных новых автомобилей в России.

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Лидерство на рынке сохраняет Lada с долей 27% (продано 24,2 тыс. авто), несмотря на снижение на 5% за последний месяц (-29% за год).

Среди «китайцев» лидирует Haval (10%, 9,2 тыс. штук). При этом отмечается, что продажи машин этой марки упали на 14% за месяц (-40% за год).

В десятку самых продаваемых авто вошли семь китайских брендов, включая Chery (10%, 8,9 тыс.), Changan (7%, 6,4 тыс.) и Geely (7%, 6,2 тыс.), а также Belgee с 5% (+13% за месяц и +26% за год).

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Всего было продано 90,1 тыс. новых легковых машин (-28% относительно июня прошлого года, -1% относительно майских объемов).

При этом объемы продаж некоторых марок резко выросли. Среди лидеров роста Kaiyi (+99%, 1,3 тыс.), Xcite (в 2,9 раза, 1,6 тыс.), Solaris (+56%, 2,2 тыс.) и Toyota (+94%, 1,8 тыс.).

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely высказалась об уходе из России.

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 2527
04.07.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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