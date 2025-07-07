Надежные движок и АКП, проверенный бренд – добротный седан за 400 тысяч рублей

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«За рулем» рассказал, насколько целесообразна покупка Ravon Gentra с пробегом

Если нужна иномарка за минимальный бюджет, узбекские модели Daewoo, Ravon и Chevrolet – это первое, что должно прийти в голову.

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В новой статье «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев подробно рассказывает про них и, в частности, останавливается на Daewoo Gentra, которая выпускалась также как Ravon Gentra.

Почему эта машина заслуживает внимания? Очень просто: фактически это седан Chevrolet Lacetti, но с «мордой» хэтчбека (исходный Лачетти действительно имел два варианта передка) и иными мотором и гидроавтоматом.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

При переходе на марку Ravon седанчику провели легкий рестайлинг. Сейчас самые старые машины – 2013 года, самые новые – 2018‑го. Многие работали в такси, для них характерны пробеги свыше 300 тысяч км, что подтверждает жизнестойкость модели. Цены – от 400 тысяч рублей до миллиона.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Двигатель единственный – B15D2 1.5 (107 л. с.), с чугунным блоком. Простой в ремонте, надежный, ресурс свыше 350 тысяч км. Цепь привода ГРМ ходит 200 тысяч км, фазовращателей и гидрокомпенсаторов нет. Регулировкой тепловых зазоров пренебрегать не следует – износятся распредвалы. А засорение вентиляции картера приводит к течам. Шестиступенчатый автомат 6T30 детально изучен по Chevrolet моделей Cruze и Aveo, дважды модернизирован, при нормальном уходе служит 250 тысяч км – с промежуточной переборкой для замены изношенных элементов.

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Первоначальная Gentra славилась косяками сборки, но большинство владельцев многое исправили. В частности, залили хладагент в кондиционер – завод иногда это забывал. Ходовая часть нежная, на плохих дорогах становится сыпучей. Уязвимых мест много, среди них – обогрев сидений, подшипник генератора, расширительный бачок. Антикоррозионная защита оставляет желать лучшего. Но вердикт: ищете свежий Lacetti? Вам сюда!

А какие еще машины узбекской сборки могут стать надежной «рабочей лошадкой» при минимуме затрат? Читайте в статье «За рулем»!

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 30487
07.07.2025 
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