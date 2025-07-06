Полный привод, просторный салон, смешной расход — новый седан уже в России

Гибридные седаны Exeed Exlantix ES начали поступать к дилерам в России

Появление первых автомобилей Exeed Exlantix ES на автовозе в Санкт-Петербурге свидетельствует о предстоящем старте продаж, запланированном на лето 2025 года.

Данный седан предлагает полный привод и последовательную гибридную силовую установку, обеспечивая запас хода в 1231 км по циклу WLTP. Гарантия на ключевые компоненты и лакокрасочное покрытие составляет до 8 лет или 200 тысяч км.

Exlantix ES выделяется своими размерами: 4945 х 1978 х 1474 мм. Он оснащен тонкой головной оптикой, выдвижными дверными ручками, активным задним спойлером и красными тормозными суппортами.

Exeed Exlantix ES

Внутри автомобиля установлены большой центральный дисплей, компактная цифровая панель приборов и двухспицевое рулевое колесо с селектором трансмиссии. Двери открываются с помощью кнопок.

Силовая установка включает два электромотора с общей мощностью 469 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды. В электрическом режиме Exlantix ES может проехать 185 км, а с учетом бензинового генератора запас хода увеличивается до 1231 км. Расход топлива составляет 6,3 л/100 км. Согласно информации на официальном сайте, стоимость модели начнется от 6 миллионов рублей.

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Источник: Китайские автомобили