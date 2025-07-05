Названы ситуации, когда малейшее промедление с ТО угробит ваш автомобиль

Эксперт Тимашов рассказал, какие проблемы ждут владельца, пренебрегающего ТО

Далеко не все автомобилисты строго соблюдают регламент технического обслуживания своего автомобиля.

И если изменения в интервале между заменами воздушного фильтра колеблются в небольших пределах, то это не так страшно. Однако если владелец все чаще «забивает» на обслуживание своей машины, это может грозить очень серьезными проблемами, которые могут изрядно истощить кошелек такого автомобилиста.

Эксперт Роман Тимашов рассказал о том, какие проблемы влечет за собой несвоевременное обслуживание и замена базовых вещей в автомобиле.

Комментарий эксперта

Роман Тимашов, Директор по послепродажному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево:

– Назову несколько причин несоблюдения регламентных замен с последствиями для авто и профилактические работы, которые не входят в регламентные работы, но не менее важны.

Масло в ДВС. Моторное масло со временем теряет свои свойства. Масляные каналы забиваются, залегают кольца поршней. Как итог – капитальный ремонт или замена ДВС.

Свечи зажигания. Пробои свечей ведут к пропускам зажигания. Несгоревшее топливо попадает в катализатор и разрушает его. Частички катализатора попадают в ДВС во время перекрытия клапанов. Итог – замена или ремонт блока цилиндров.

Фильтр ДВС. Может засориться, воздух будет проходить хуже, а датчик массового расхода воздуха перегревается и выходит из строя. Бывают варианты разрыва фильтра, и тогда вся грязь попадает в цилиндры.

Топливный фильтр. Аналогично воздушному, засоряется, топливный насос испытывает дополнительное сопротивление, перегревается и сгорает.

Фильтр салона. Засоряется, воздух не охлаждает реле переключения скоростей вентилятора, как следствие, выход из строя.

Ремень ГРМ. В большинстве случаев обрыв ведет к загибанию клапанов, могут пострадать и поршни.

Тормозная жидкость. Гигроскопичная, накапливает влагу, которая влияет на коррозию тормозных трубок, цилиндров.

Профилактические рекомендации:

мойка радиаторов охлаждения. Пух, семена растений накапливаются между радиаторами кондиционера, в ДВС и АКПП. Нарушается температурный режим из-за чего происходит перегрев ДВС.

чистка и обслуживание тормозных механизмов. Закисшие направляющие суппортов не отводят колодки от тормозных дисков. Происходит ускоренный износ тормозной системы и перегрев.

чистка дроссельного узла, мойка форсунок. Отложения на впускной и выпускной системе мешают ее полноценному функционированию из-за чего происходит появление «чека» на приборной панели автомобиля и проблемы с запуском двигателя.

Чтобы избежать поломок автомобиля, возникающих из-за пренебрежения техобслуживанием, необходимо соблюдать регламент. По возможности сократить его на 30-50%, т.е. менять масло не каждые 15 000 км, а 10 000 км или 7 500 км и использовать качественные запасные части, соблюдая технологию ремонта.

Проводить профилактический осмотр автомобиля самостоятельно или на СТО на предмет загрязнений, течей, люфтов, технического состояния узлов и агрегатов автомобиля. Не затягивать с заменой и ремонтом выходящих из строя деталей.