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Китай ужесточит правила экспорта б/у машин

Китай ограничит экспорт новых автомобилей под видом подержанных

Министерство торговли КНР ужесточит правила экспорта б/у машин за границу, заявил официальный представитель ведомства Хэ Ядун.

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Уточняется, что новые меры направлены на регулирование вторичного рынка, поскольку на нем все чаще появляются машины без пробега.

Конкретные меры пока не названы, но, скорее всего, это решение связано с увеличением объемов экспорта подержанных автомобилей из КНР.

В прошлом году объем экспорта б/у автомобилей вырос более чем на 58% по сравнению с 2023 годом и составил 436 000 единиц. В 2023 году этот показатель составлял 236 000 штук.

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Ужесточение правил экспорта поможет повысить прозрачность рынка и укрепить доверие к автомобилям с пробегом, заявили в министерстве.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely высказалась об уходе из России.

Источник: CarNewsChina

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 625
06.07.2025 
Фото:Depositphotos
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