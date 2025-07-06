Китай ужесточит правила экспорта б/у машин

Китай ограничит экспорт новых автомобилей под видом подержанных

Министерство торговли КНР ужесточит правила экспорта б/у машин за границу, заявил официальный представитель ведомства Хэ Ядун.

Уточняется, что новые меры направлены на регулирование вторичного рынка, поскольку на нем все чаще появляются машины без пробега.

Конкретные меры пока не названы, но, скорее всего, это решение связано с увеличением объемов экспорта подержанных автомобилей из КНР.

В прошлом году объем экспорта б/у автомобилей вырос более чем на 58% по сравнению с 2023 годом и составил 436 000 единиц. В 2023 году этот показатель составлял 236 000 штук.

Ужесточение правил экспорта поможет повысить прозрачность рынка и укрепить доверие к автомобилям с пробегом, заявили в министерстве.

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Источник: CarNewsChina