Владельцев грузовиков на газе хотят освободить от платы в рамках системы «Платон»
Владельцев грузовых автомобилей на газе могут освободить от платы в рамках системы «Платон».
Такая инициатива входит в план мероприятий (дорожную карту) проекта Концепции развития рынка газомоторного топлива на период до 2035 года.
Речь идет о грузовиках с разрешенной максимальной массой более 12 тонн.
В том числе рассматривается освобождение всего газомоторного транспорта от транспортного налога, оплаты платных трасс и городских парковок.
Окончательное решение по данному вопросу будет принято после оценки экономических последствий. Ответственными за проработку вопроса будут назначены Минэнерго России и региональные власти. Срок доклада в правительство: сентябрь текущего года.
Ранее «За рулем» сообщал, сколько еще продержатся большие скидки на авто.
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Источник: ТАСС