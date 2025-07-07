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Владельцев грузовиков на газе хотят освободить от платы в рамках системы «Платон»

Машины на газомоторном топливе могут освободить от транспортного налога

Владельцев грузовых автомобилей на газе могут освободить от платы в рамках системы «Платон».

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Такая инициатива входит в план мероприятий (дорожную карту) проекта Концепции развития рынка газомоторного топлива на период до 2035 года.

Речь идет о грузовиках с разрешенной максимальной массой более 12 тонн.

В том числе рассматривается освобождение всего газомоторного транспорта от транспортного налога, оплаты платных трасс и городских парковок.

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Окончательное решение по данному вопросу будет принято после оценки экономических последствий. Ответственными за проработку вопроса будут назначены Минэнерго России и региональные власти. Срок доклада в правительство: сентябрь текущего года.

Ранее «За рулем» сообщал, сколько еще продержатся большие скидки на авто.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 61
07.07.2025 
Фото:АГН «Москва»
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