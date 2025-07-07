#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Аквариум под капотом Li Auto L9
16 июля
Автомобилист превратил капот своего кроссовера в аквариум: для чего он это сделал
В КНР владелец Li Auto L9 установил в свой...
Интерьер Honda Vezel
16 июля
1,5 л, 124 л. с.: эти новые японские кроссоверы стоят дешевле 2 млн рублей
В РФ появились в продаже новые кроссоверы Honda...
Li i6
16 июля
Популярный в России бренд готовит свою самую доступную модель
Li Auto представит доступный электрокроссовер...

Названа цена гибридного седана Voyah Passion EVR, но с госскидкой она станет меньше

Начался прием заказов на гибрид Voyah Passion EVR, его собирают в Липецкой области

В России начали принимать предзаказы на гибридный седан Voyah Passion EVR, который будет собираться на заводе в Липецкой области. Этот премиальный автомобиль с увеличенным запасом хода поступит в продажу в третьем квартале 2025 года. Его рекомендуемая цена — 5 590 000 рублей, но с государственной поддержкой в 925 000 рублей машину можно будет купить за 4 665 000 рублей.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Производство налажено на предприятии «Моторинвест», где уже выпускают другие модели Voyah — кроссовер Free и минивэн Dream. Эти автомобили включены в список рекомендованных для госзакупок, и в будущем Passion EVR тоже может попасть в этот перечень. Завод в Липецкой области работает с 2022 года и может производить до 100 000 электромобилей в год.

Рекомендуем
Какие дороги отремонтируют и построят в России в 2025 году

Презентация новинки прошла на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Passion EVR оснащен гибридной силовой установкой мощностью 394 л.с., разгоняется до 100 км/ч за 5,9 секунды и может проехать до 1000 км без дозаправки (из них 200 км — на чистой электротяге). Как и другие модели Voyah, гарантия на седан составит 5 лет или 100 000 км пробега.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Voyah

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Количество просмотров 526
07.07.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0