Названа цена гибридного седана Voyah Passion EVR, но с госскидкой она станет меньше

Начался прием заказов на гибрид Voyah Passion EVR, его собирают в Липецкой области

В России начали принимать предзаказы на гибридный седан Voyah Passion EVR, который будет собираться на заводе в Липецкой области. Этот премиальный автомобиль с увеличенным запасом хода поступит в продажу в третьем квартале 2025 года. Его рекомендуемая цена — 5 590 000 рублей, но с государственной поддержкой в 925 000 рублей машину можно будет купить за 4 665 000 рублей.

Производство налажено на предприятии «Моторинвест», где уже выпускают другие модели Voyah — кроссовер Free и минивэн Dream. Эти автомобили включены в список рекомендованных для госзакупок, и в будущем Passion EVR тоже может попасть в этот перечень. Завод в Липецкой области работает с 2022 года и может производить до 100 000 электромобилей в год.

Презентация новинки прошла на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Passion EVR оснащен гибридной силовой установкой мощностью 394 л.с., разгоняется до 100 км/ч за 5,9 секунды и может проехать до 1000 км без дозаправки (из них 200 км — на чистой электротяге). Как и другие модели Voyah, гарантия на седан составит 5 лет или 100 000 км пробега.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Voyah