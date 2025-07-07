4х4, 235 л.с., надежный автомат – новый кроссовер скоро в РФ!

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Changan представил в РФ полноприводный кроссовер CS75 Plus нового поколения

На проходящем в рамках «Иннопрома» Российско-китайском ЭКСПО 2025 отечественный дистрибьютор бренда Changan представил кроссовер CS75 Plus IV поколения.

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В России эти машины сменят предлагающиеся сейчас машины третьей генерации, и, в отличии от них, получат версию с полным приводом. Именно такую и показали в Екатеринбурге. Габариты новинки – 4770 х 1910 х 1695 мм. Выставочный образец оснащен 2-литровым турбомотором на 235 л.с. в союзе с 8-диапазонной АКП Aisin и многодисковой муфтой BorgWarner, распределяющей крутящей момент между осями. Настройки позволяют выбрать один из трех внедорожных режимов: «Снег», «Грунт» и «Песок».

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В гамме у четвертого поколения есть и более бюджетные переднеприводные версии, и базовый силовой агрегат 1.5 турбо (191 л.с.) в паре с тем же 8-ступенчатым автоматом Aisin.

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Источник со ссылкой на представителей компании отмечает, что прайс на новый CS75 Plus IV будет «незначительно выше» того, что сейчас есть у третьей генерации. Сообщается также, что теперь версии с полным приводом будут не только у этой модели, но и у стоящего на ступеньку ниже компактного Changan Uni-S (CS55 Plus) – дебют этой модификации в РФ ожидается до конца 2025 года.

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Источник: Китайские автомобили

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 18625
07.07.2025 
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