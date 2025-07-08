7 мест, мощный движок, АКП, наша сборка — представлена новая модель!

Компания «Соллерс» представила на выставке «Иннопром» новый минивэн Sollers SP7

На проходящем в Екатеринбурге «Иннопроме» компания «Соллерс» показала бизнес-вэн Sollers SP7 – под этим названием у нас будет производиться JAC Refine RF8.

Сборку модели организуют на заводе компании в Елабуге (Татарстан). Как ранее сообщал «За рулем», старт продаж минивэна в России запланирован на сентябрь 2025 года. Машина интересная: под капотом у нее тот же двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 200 л.с., что и у локализованного в Ульяновске пикапа Sollers ST8, он же JAC T8. Но стоит он не продольно, а поперечно, и через 8-ступенчатую АКП приводит передние колеса.

Кроме того, в будущем в России может появиться и гибридная версия, но первой запустят, конечно, более простой вариант.

Второй ряд – двухместный (хотя в КНР есть и вариант с трехместным диваном), открывающий проход на третий ряд, где могут поместиться еще три пассажира. Но акцент – именно на втором ряду: тут у кресел электрорегулировки, обогрев и вентиляция, а на потолке – свой блок климат-контроля.

В России Sollers SP7 будет конкурировать с GAC M8. По прогнозам «За рулем», цены будут высокими (не менее 5-5,5 млн рублей), а спрос – не массовым, но стабильным.

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Источник: Автопоток