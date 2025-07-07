Японский автогигант отозвал почти полмиллиона автомобилей

Компания Nissan решила отозвать около 500 тыс. автомобилей из-за неисправных моторов

Компания Nissan отзывает 480 тыс. автомобилей из-за опасений, что двигатели на некоторых моделях могут выйти из строя.

Уточняется, что автомобили марки были отозваны в США и Канаде. Автопроизводитель обнаружил дефект в своих двигателях VC-Turbo. Среди отозванных моделей: Altima (2019–2020 гг.), Infiniti QX50 (2019–2022 гг.), Rogue 2021–2024 гг., Infiniti QX55 (2022 г.).

Сообщается, что проблемой стали подшипники двигателя, которые могут иметь производственные дефекты. Необходимый ремонт или замену двигателя произведут в дилерских центрах.

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Источник: Metro.co.uk