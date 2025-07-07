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По этим причинам россияне перестали покупать китайские автомобили

Остаточная стоимость автомобилей из Китая вызывает вопросы

Несмотря на значительные скидки, дилерские склады переполнены непроданными китайскими машинами – около 200 тыс. единиц, включая модели 2023 года.

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Основная причина – потеря главного преимущества: доступности. Рост цен из-за увеличения утильсбора, высоких налогов и кредитных ставок сделал китайские авто менее привлекательными. При этом подержанные японские и корейские марки, сохраняющие остаточную стоимость, выиграли конкуренцию у «поднебесных» аналогов.

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Китайские автомобили теряют до 40% стоимости уже через три года, а их продажа на вторичном рынке занимает, в среднем, 180 дней. Для сравнения, подержанные Toyota или Kia расходятся быстро благодаря устойчивому спросу. Дилеры отмечают, что огромные скидки на новые модели усугубили ситуацию: разница в цене между новым и б/у авто сократилась, делая покупку последних невыгодной. В таких условиях приобретение машины с пробегом теряет смысл, ведь почти за те же деньги можно купить новую, которая всегда лучше.

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Снижение цен на новые машины временно стимулирует спрос, но подрывает доверие к брендам. Эксперты прогнозируют, что без решения проблемы остаточной стоимости кризис может привести к уходу с рынка ряда китайских брендов.

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Источник: «Автовзгляд»

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Алексеева Елена
Фото:Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС
Количество просмотров 7737
07.07.2025 
Фото:Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС
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