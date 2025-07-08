Рама, полный привод, АКП, 238 л.с. — в России начали продавать «китайский УАЗ»

В Москве появился первый автосалон китайского внедорожного бренда BAW 212

В столице открылся автосалон по продаже внедорожников BAW 212 Т01, которые в России иногда называют «китайскими УАЗами».

Действительно, автомобиль BAW 212 Т01 у нас уже известен – его в последние несколько лет ввозят в страну штучно, по параллельной схеме, цены составляют около 4 млн рублей за неплохо оснащенный автомобиль. Впрочем, и новый вариант торговли вполне официальным не назовешь.

«Розничные цены – от 3,4 до 3,8 млн рублей. Причем сначала нужно оплатить машину, и только потом ее доставят из Китая, а покупателю еще нужно будет заключить брокерский договор, чтобы потом еще растаможить автомобиль на себя. Выходит, что автосалон играет роль посредника в покупке автомобиля в Китае», – отметил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

BAW 212 – это рамный полноприводный автомобиль, ведущий родословную от внедорожника Beijing BJ212, который был создан в 1965 году на базе советского ГАЗ-69, но внешностью больше напоминал УАЗ-469, тогда существовавший только в прототипах. Китайский вариант много раз модернизировали, и сегодня в оснащении присутствуют кондиционер, ГУР, демпфер в РУ, системы ABS и ESP.

По техничке – рама, бензиновый мотор 2.0 (238 л.с., 410 Нм), 8-ступенчатая АКП, подвеска – мосты на пружинах. При длине 4360 мм машина весит 2150 кг, имеет клиренс 235 мм и может преодолевать брод глубиной 660 мм. Заправляется 92-м, паспортный расход – 10,9л/100 км. Российские опции: обогрев руля, лобового и заднего стекол, форсунок стеклоомывателя, русифицированное меню, ЭРА-ГЛОНАСС. Открывшийся автосалон предоставляет гарантию 5 лет или 150 000 км.

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Источник: Максим Кадаков