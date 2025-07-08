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Самый популярный пикап в России внезапно подешевел: известна цена

Пикап GWM Poer подешевел в июле на 100-200 тыс. рублей

Самый популярный пикап в России GWM Poer стал доступнее на 100-200 тыс. рублей. Цены дорестайлингового GWM Poer не изменились, но прямая выгода во всех его комплектациях выросла на 100 тыс. рублей и теперь составляет 200 тыс. рублей.

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Теперь стоимость пикапа в комплектации Comfort с МКП с учетом выгоды – 3 349 000 рублей. Авто в версиях Comfort с АКП и Premium с АКП обойдется в 3 499 000 и 3 649 000 рублей соответственно.

Рестайлинговый GWM Poer вышел на российский рынок в марте 2025 года, и для него это первая корректировка цен. Стоимость каждой из трех его версий уменьшилась на 100 тыс. рублей, а в базовой Elite, помимо этого, появилась прямая выгода на ту же сумму.

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GWM Poer
GWM Poer

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Цены на рестайлинговый пикап с учетом прямой выгоды (при наличии):

  • Бензиновая Elite – 3 599 000 рублей (с прямой выгодой 100 тыс. рублей);
  • Бензиновая Premium – 3 899 000 рублей;
  • Дизельная Premium – 3 999 000 рублей.

Продажи Great Wall Poer в мае в России составили 246 штук. Он стал самым продаваемым пикапом на российском рынке, сообщил «Автостат».

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
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«За рулем»
Количество просмотров 18
08.07.2025 
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«За рулем»
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